Salvatore Esposito: la sua casa è super moderna, eccola!

Il noto attore – Salvatore Esposito – ha permesso hai suoi followers di sbirciare nel suo lussuoso appartamento.

Classe 1986, Salvatore Esposito è un talentuoso attore italiano, conosciuto per il ruolo di Genny Savastano nella serie Gomorra. Originario di Napoli, sviluppa fin dalla tenera età una propensione per la recitazione e un grande amore per il cinema: arriva così il primo ruolo nel 2013, nella serie Il clan dei camorristi. Nonostante interpreti diversi personaggi, è la serie Gomorra a fornire a Esposito il trampolino di lancio giusto per affermarsi nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Ad oggi, è uno degli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo: un tale vip ha bisogno – per così dire – di una “casa da vip”. Ecco perché Salvatore Esposito si è rivolto alla produzione di Facile Ristrutturare, per dare nuova vita al suo appartamento a Roma. Vediamo insieme il risultato!

Salvatore Esposito: curiosiamo insieme nella sua casa

Salvatore Esposito ha deciso di affidarsi a Facile Ristrutturare per la realizzazione della sua bellissima e lussuosa casa. Inoltre, grazie al format Case da Vip, abbiamo potuto curiosare all’interno della dimora dell’attore, esplorando ogni angolo nascosto della sua abitazione. Nell’immagine precedente, potete osservare come il protagonista di Gomorra abbia scelto uno stile fondamentalmente moderno che gioca sui toni del grigio, nero e del beige. Di fronte a voi, potete osservare il salotto, arredato con un divano in pelle, un’enorme televisore e un’elegante libreria.

Nonostante i protagonisti principali siano i colori neutri, Salvatore Esposito non ha rinunciato ad una punta di colore, fornita in questo caso da alcuni dettagli di arredamento come cuscini e quadri. Inoltre, i medesimi toni si susseguono in tutta la casa, arrivando fino al bagno, caratterizzato da piastrelle a nido d’ape sul marrone e beige.

Facendo sempre riferimento ai colori scelti dall’attore, proprio come per il salotto, anche nella camera da letto Esposito ha giocato di fantasia, colorando il letto di rosa. Il tutto – in questo modo – viene esaltato dal bianco predominante della stanza padronale, caratterizzata dal sempre presente stile moderno, perfettamente in linea con la personalità giovanile e solare dell’artista.

Moltissimi vip hanno fatto riferimento a Facile Ristrutturare per donare nuova vita alle proprie case. Una volta mandata la richiesta, la troupe del format si impegna a creare una dimora perfettamente in linea con l’essenza dei proprietari. In effetti, possiamo dire che – nel caso di Salvatore Esposito – la produzione abbia fatto un ottimo lavoro. L’appartamento dell’attore sembra emanare la vera personalità dell’artista.