Love is in the air: Eda ha un appuntamento segreto

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo episodio per quanto riguarda la nostra soap opera preferita turca.

Anche oggi, 16 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Love is in the air.

Dove la dolce attesa di Eda sta facendo completamente perdere il controllo a Serkan, che è diventato particolarmente attento e fissato per la sua salute e per quello che fa tutti i giorni.

La coppia però ha deciso di tenere nascosta la bella notizia ancora per un po’ di tempo, ma ci riusciranno?

Eda e l’appuntamento segreto

Iniziamo con il dire che la ArtLife al momento viene gestita da Piril ed Engin, e nelle ultime ore i due hanno avuto un incontro che non è andato assolutamente come speravano con la signora Nuray.

Decidono quindi di iniziare a seguire Eda per poterle chiedere scusa per quanto accaduto, perchè pensano che la bella paesaggista si arrabbiata ed offesa con loro.

E proprio mentre la stanno spiando per cercare di chiarire la situazione che si è creata pensano che la donna abbia problemi con la depressione.

Ma scoprono che lei è ancora in contatto con la signora Nuray che le ha dato la possibilità di avere un nuovo incontro e sperano dunque che le sorti della loro azienda cambino.

Per quanto riguarda Melo, ha atteso per tantissimo tempo che Burak si accorgesse di lei e adesso che sono una coppia fissa non lo ha rivelato ancora a nessuno.

L’uomo, quando capisce che della loro relazione nessuno sa nulla, decide di lasciare l’amica della bella paesaggista.

Ma i due riusciranno a far pace e a formare nuovamente una bellissima coppia come era accaduto in precedenza?

Per Aydan è arrivato il momento del matrimonio con Kemal, che poi è anche il padre biologico del figlio Serkan.

Ma la donna non ha ancora rivelato nulla al figlio, e si concentra solamente per conoscere la futura suocera, che è legatissima alla tradizione.

Fortunatamente, come sempre, arriva Seyfi ovvero il super fidato amico ed aiuto di Aydan che cerca di risolvere la situazione.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere come si sviluppano le varie situazioni che ci sono, con l’appuntamento fisso dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.