Paradiso delle Signore anticipazioni: Ludovica senza parole

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 16 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Come sappiamo ci sono moltissime storie che si intrecciano una con l’altra e che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese.

Ma vediamo insieme come si sta evolvendo la situazione di Ludovica e non solo, che ci sta lasciando scioccati.

Ludovica è completamente scioccata!

Iniziamo infatti con il dire che Stefania ha deciso di inviare un telegramma a casa per tranquillizzare tutti che sta bene.

Ma ovviamente ne Ezio e nemmeno Gloria riescono a stare tranquilli perchè la loro figlia è completamente scioccata da quello che ha scoperto.

Ovvero che le hanno sempre mentito perchè la donna che lei pensava solamente la capocomessa del Paradiso in realtà è la madre.

Vittorio nel mentre è super impegnato perchè sta cercando di gestire la sfilata che Dante ha organizzato al Circolo ma del quale lui non sapeva nulla.

Decide quindi di comunicare alle veneri che indosseranno gli abiti disegnati dalla bravissima Flora e che sfileranno accanto a delle modelle.

Nel mentre anche il piano di Ferdinando prosegue nel migliore dei modi, ha sempre detto che voleva Ludovica con se.

Sia per un interesse personale che lavorativa, ma forse anche Ludovica sembra provare un’interessa particolare per il Torrebruna.

Sembra che i racconti che fa l’uomo attirano l’attenzione della giovane in modo incredibile, e questa è assolutamente una buona notizia per Flavia che vuole allontanare da sempre la figlia da Marcello.

Per quanto riguarda Marco, ha rinunciato a passare una serata con Gemma per nascondere la Colombo, ma la ragazza pensa che lui si sia stancato di lei e per questo non è voluto uscire.

La situazione si sta complicando sempre di più e sembra che non si risolva in un tempo così breve.

Lo strano comportamento di Marco, infatti, lo notano anche Adelaide ed Umberto e proprio quest’ultimo scopre che nella foresteria si trova Stefania.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa per capire meglio.