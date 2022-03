Uomini e Donne: Maria contro Tina? Ecco la verità!

Tina Cipollari non trattiene la rabbia e nello studio di Uomini e Donne scoppia il caos. Maria non ci sta e interviene contro l’opinionista.

Ieri lunedì 14 marzo, come di consueto, è andata in onda l’ennesima puntata di Uomini e Donne. Come succede spesso, qualcosa ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, la quale ha letteralmente inveito contro due dame del parterre femminile. Questa volta però, la dinamica è avvenuta diversamente: generalmente Maria lascia sfogare l’opinionista liberamente, ma nella puntata di ieri – data l’esagerazione espressa dalla Cipollari – la De Filippi ha deciso di intervenire a gamba tesa per difendere le due partecipanti.

Non è la prima volta che la conduttrice sensibilizza Tina riguardo il modo e il gergo utilizzati per esprimere la sua opinione. Probabilmente Maria comincia ad avvertire una certa stanchezza, soprattutto in riferimento all’energia irrefrenabile della Cipollari, spesso responsabile di aver fatto piangere i partecipanti a centro studio. Questa volta, nel suo mirino sono finite Lucia e Pinuccia, “colpevoli” di aver rifiutato la conoscenza di Bruno.

Maria interviene contro Tina: ecco cos’è successo

Lo studio accoglie Bruno, cavaliere 85enne venuto a conoscere Lucia e Pinuccia. Nonostante la presentazione delicata, educata e composta, le due dame rifiutano le avance del cavaliere. Lucia ha dichiarato di preferire un uomo capace di ballare, mentre Pinuccia ha affermato di avere ancora il cuore occupato da Alessandro. Proprio a seguito del rifiuto delle due dame, Tina Cipollari ha scatenato tutta la sua ira: prima ha deriso Lucia per il particolare tono di voce e poi ha ribadito la poca avvenenza delle due dame del Trono Over. L’opinionista ha chiesto addirittura che venisse portato uno specchio in studio, in modo da “ridimensionare” l’autostima delle signore. Maria è rimasta scioccata.

Dopo l’attacco di Tina, Lucia ha parlato della sua vita, raccontando di avere ben 25 fratelli e di essere stata allontanata dalla famiglia a 3 anni. In tenera età venne rinchiusa in collego, ove rimase isolata per dieci anni. La storia ha toccato il cuore di tutti, compresi conduttrice e Gianni Sperti. In seguito ad un racconto così profondo, Maria si è rivolta a Tina: “Hai fatto una bella figuraccia, lasciala in pace”. Insomma, la De Filippi questa volta è rimasta indignata dal comportamento della storica opinionista, definendo le sue azioni come un vero e proprio “accanimento”.