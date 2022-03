Malgioglio si è sposato con una donna? Ecco la verità dopo anni

Malgioglio: possibile che sia convolato a nozze, in gran segreto, con una donna famosa? Chi è la “lei” che lo ha conquistato, in passato?

Trapela sempre qualche indiscrezione nel mondo delle celebrities. Gira voce che Cristiano Malgioglio si stato sposato con una donna, tanti anni fa. L’indiscrezione è firmata Dagospia, che ha rivelato anche alcune informazioni in più sulla presunta “lei”. Non si tratta di una donna qualunque, ma “l’ex moglie” parigina è stata una famosa modella ed attrice, tanti anni fa. Era giovanissima quando recitò nel ruolo di attrice protagonista, al fianco di Marlon Brando, in un capolavoro cinematografico di Bernardo Bertolucci “Ultimo tango a Parigi” (1972).

Parliamo proprio di Maria Schneider. È lei la donna che colpì e affondò, probabilmente, il nostro Cristiano. I due erano legati da un profondo legame affettivo. In un’intervista a “Domenica In”, ecco cosa dichiarò Cristiano: “Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”. Un amore platonico, il suo. La Schneider rappresentava di certo la donna della sua vita.

Malgioglio: è stato sposato in passato? Tutto sulla conoscenza con la Schneider

Dagospia fa trapelare l’indiscrezione. All’epoca Cristiano e Maria potrebbero essersi sposati, in segreto così da evitare contatti con la stampa. “Gira voce che Cristiano si sia sposato anni orsono con una donna” – questo si legge sul portale di Roberto D’Agostino –

All’epoca della conoscenza Malgioglio intervistava moltissimi personaggi famosi grazie al programma di Radio 1. Maria accettò di essere intervistata da lui. “Tu mi incuriosisci perchè sei identico a me” – parole che risuonavano e risuonano, anche oggi, nelle orecchie di Cristiano – Lui non ha mai ben capito cosa intendesse dire.

Sta di fatto che da quella intervista nacque un bellissimo rapporto d’amicizia, di fiducia e confidenza. Tiene a ricordare specialmente che sono stati in molti a dimenticarsi di lei quando stava attraversando un momento difficile, ma lui rimase. Rimase fino alla fine. Si spense, a Parigi, nel 2011. Combatteva da tempo con tumore ai polmoni.

Maria Schneider: vita privata e carriera

La Schneider nacque a Parigi il 27 marzo del 1952. Figlia illegittima di Marie-Christine, modella tedesca di origine romena e dell’attore francese Daniel Gélin. Maria crebbe in una cittadina poco distante dal confine con la Germania. L’attore non la riconobbe perchè all’epoca era sposato con l’attrice Danièle Delorme.

In età adolescenziale scoprì la verità sul suo passato. L’attrice divenne famosa per Ultimo tango a Parigi, film che rappresentò la chiave per farsi largo nel mondo del cinema.