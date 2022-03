Biagio Antonacci: ecco il figlio appena nato

Biagio Antonacci è sicuramente uno dei cantanti più amati in Italia, ma avete mai visto la foto di suo figlio appena nato? Da non credere, è un amore. Vediamolo insieme.

Biagio Antonacci è uno dei cantanti più apprezzati in Italia, ma non solo, l’artista è anche molto apprezzato all’estero, sopratutto in America Latina. Da sempre seguitissimo a tutti i suoi concerti, si scatena sul palco come un 20enne e riempie gli stadi.

L’amato cantautore è anche un bravissimo ed affettuoso padre, sappiamo poco sulla sua vita privata ma 58enne a dicembre dell’anno scorso ha avuto un bellissimo bambino, il primo avuto con Paola Cardinale, con cui è fidanzato dal 2004.

Biagio in realtà ha anche altri due figli, Paolo 26 anni e Giovanni 20 anni, avuti dalla prima moglie Marianna Morandi, per fortuna i due sono rimasti in buonissimi rapporti e si frequentano regolarmente.

Ma non solo, l’artista è anche molto legato alla figlia della sua compagna, Benedetta, avuta da una precedente relazione.

L’ultimo figlio di Biagio è arrivato al termine del 2021 e hanno deciso di chiamarlo Carlo, per entrambi è stata una gioia immensa ricevere un regalo così bello in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.

Ma avete mai visto la foto di Biagio Antonacci sulla copertina di Vanity Fair insieme al piccolo Carlo? Da non credere, vediamola insieme.

Biagio Antonacci in copertina con figlio appena nato

Biagio Antonacci non ha mai mostrato nessuna foto del figlio appena nato, fino a quando ha deciso di posare per la copertina di Vanity Fair. Proprio in questa occasione si è fatto immortale con in braccio il piccolo Carlo.

Il cantante ha scritto una bellissima lettera al suo bambino, in cui ha manifestato la gioia per la nascita del piccolo e spera che il futuro sia migliore per tutti.

Il cantautore aveva annunciato ai fan, la nascita del suo bambino pubblicando la foto del nastro azzurro legato ad un giovane albero di ulivo. Questo per simboleggiare la metafora della vita che va alimentata ed annaffiata ogni giorno e sopratutto deve essere protetta.