Amore: dopo 47 anni apre il regalo del suo primo amore e rimane senza parole

In Canada una donna, dopo 47 anni ha scartato il regalo di Natale del suo primo amore, quello che ha trovato al suo interno è assurdo. Ecco di cosa si tratta e cosa conteneva il regalo.

Quando riceviamo un regalo, che sia per il nostro compleanno o per Natala, la prima cosa che vogliamo fare è scoprire cosa si nasconde al suo interno. Non è stato così per un uomo in Canada, il quale ha resisto per ben 47 anni prima di scartare il regalo del suo primo amore.

Il suo nome è Adrian Pearce, vive ad Edmonton in Alberta e quest’anno, grazie alla curiosità di sua moglie, ha finalmente deciso di scoprire cosa si nascondeva all’interno del regalo della sua prima fidanzata, Vicki Allen.

La storia tra i due si interruppe proprio il 25 dicembre del 1971, quando Adrian vide Vicki in un negozio baciarsi con un altro ragazzo, proprio mentre stava acquistando il suo regalo di Natale. Ovviamente il fidanzato andò su tutte le furie e la lasciò immediatamente, Vicki decise comunque di dargli il regalo ma lui non volle mai aprirlo.

Adrian in tutti questi anni è riuscito a tenere il regalo impacchettato e ad ogni Natale aveva l’abitudine di posizionarlo proprio sotto l’albero insieme agli altri pensieri. Proprio durante questa settimana i due ex fidanzati hanno deciso di ritrovarsi per scoprire cosa si nascondesse all’interno del misteriosi regalo.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Canda: dopo 47 anni apre il regalo del suo primo amore, ecco il contenuto

Come dicevamo in questi giorni Vicki ha deciso di andare fino a Edmonton per aprire il regalo con il suo ex-fidanzato. La sessa ragazza non si ricordava cosa ci fosse al suo interno, ma cosa hanno trovato al suo interno? Un piccolo libro intitolato ‘Love is: New Ways to Spot That Certain Feeling, pieno di citazioni d’amore.

Nonostante il bellissimo regalo d’amore i due non si sono riavvicinati, entrambi sono felicemente sposati e con figli. Anche la moglie di Adrian fu presente durante lo scartamento del regalo, fu proprio lei a convivere il marito ad aprirlo.

Voi cosa ne pensate? Avreste resistito a non aprire un regalo per tutti questi anni?