Vitamine: ecco quali assumere dopo i 40 anni

Parliamo sempre dell’importanza delle vitamine: ecco quali vanno assolutamente assunte raggiunti i 40 anni di età.

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza delle vitamine e dei sali minerali, soprattutto perché queste ultime, non solo ci permettono di affrontare correttamente la giornata, ma favoriscono anche il funzionamento del nostro organismo. L’assunzione quotidiana è fondamentale, per qualsiasi età dovessimo fare riferimento, tuttavia – superati i 40 anni – rispettare il fabbisogno giornaliero risulta ancora più importante. Il corpo infatti, con l’avanzare dell’età, fatica ad assorbire le sostanze benefiche che integriamo nel nostro corpo tramite cibo ed alimenti. Cosa fare quindi? Prima di tutto, analizziamo nei dettagli di quali vitamine necessita il nostro corpo dopo i 40 anni.

Vitamine dopo i 40: ecco quelle necessarie

Calcio : sostanza fondamentale per la forza e resistenza delle ossa . Cosa succede con l’avanzare dell’età? Fondamentalmente gli arti sono più esposti al rischio di lesioni e fratture . E’ possibile contrastare questa fragilità, tramite il controllo del giusto quantitativo di calcio. Questa sostanza nutritiva può essere assunta tramite opportuni integratori, ma anche latticini , legumi , frutta secca eccetera.

