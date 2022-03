Gianni Morandi: il grande gesto verso la moglie nel giorno speciale

Gianni Morandi ed il gesto commovente verso Anna: ecco cosa ha fatto il cantante per la moglie in concomitanza del giorno del loro incontro

Il tempo sembra passare per tutti, tranne che per Gianni Morandi: sebbene abbia 77 anni, ha l’energia e l’entusiasmo di un adolescente ed è più in forma che mai, come visto al recente Festival di Sanremo (dove è riuscito ad arrivare sul podio).

Da diverso tempo, il cantante romagnolo ha anche trovato la stabilità in amore: dopo aver messo su famiglia con la prima moglie, l’attrice Laura Efrikian, Morandi ha ritrovato l’amore fra le braccia di Anna Dan, sua attuale moglie. Proprio per lei, ha fatto un commovente gesto per festeggiare l’anniversario del loro incontro; eccolo.

Gianni Morandi ed il gesto commovente verso Anna: cosa ha fatto per lei

Gianni e Anna si sono sposati nel novembre del 2004, anche se stavano insieme già da diversi anni; nel ’97, infatti, hanno avuto il loro primo figlio insieme, Pietro, che oggi pare aver seguito le orme del padre ed è un emergente cantautore.

Il cantante romagnolo non ha mai nascosto l’immenso amore che prova per Anna, tanto che sui social spessissimo posta contenuti che li riguardano spendendo dolcissime parole per la moglie.

In una foto sul suo profilo Instagra, Morandi ha celebrato i 25 anni dal momento in cui si sono conosciuti, dichiarando ancora una volta in pubblico tutto il suo amore. “Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!” si legge in parte della didascalia del dolcissimo post.

Un amore veramente solido e forte quello che lega Gianni e Anna, che continuano ancora a divertirsi tra canto, balli e risate, condividendo meravigliosi momenti di vita insieme.

Il post è stato riempito di mi piace da tutti i fan, che hanno voluto celebrare questa meravigliosa storia d’amore con tanti commenti di complimenti per la coppia; “Se tutte le donne fossero amate così ma quanto sarebbe bello il mondo??” scrive una fan, mentre altri oltre a fare gli auguri si complimentano per la bellissima coppia che formano insieme.