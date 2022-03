Apple: ecco l’iPhone che costa poco ma con grandissime prestazioni

Apple, ecco l’iPhone che costa poco e va benissimo: il consiglio per l’acquisto di un nuovo smartphone più che accessibile.

La rivoluzione degli smartphone moderni si deve sicuramente alla Apple, che con gli iPhone ha portato un nuovo modo di intendere il telefono; ormai, è impossibile pensare ad una nostra vita senza un cellulare con internet e app, anche perché al giorno d’oggi lo usiamo anche per cose molto importanti.

Spesso però, la qualità dei modelli iPhone si traduce in un costo importante per acquistare lo smartphone; ora, pare arrivi un nuovo telefonino che ha un costo accessibile e va davvero benissimo.

Apple, ecco l’iPhone che costa poco e va benissimo: il SE 5G

Apple sorprende davvero tutti gli utenti e i suoi clienti lanciando un nuovo modello di iPhone, che promette non soltanto garanzie a livello di qualità ma anche di avere un occhio di riguardo per le tasche.

La nota azienda ha infatti lanciato il SE 5G, un nuovo modello che porta sicuramente tantissime novità per la linea iPhone, anche per quanto riguarda il prezzo; a livello estetico, risulta molto simile all’iPhone 8, ma all’interno oltre alla connettività 5G offre agli utenti un processore A15 Bionic, circa 26 volte più veloce rispetto a quello dell’iPhone 8.

Un modello che promette davvero bene, dotato anche di un display LCD Retina da 4.7 pollici, con una fotocamera posteriore da 12 MP (a dispetto di quella frontale è da 7 MP); quanto alla ricarica, è possibile anche beneficiare di quella wireless.

Il modello, come spesso succede di recente coi nuovi smartphone, sarà disponibile sia in versione 64GB, sia in versione 128GB che 256GB, in vari colori bianco galassia e nero mezzanotte.

Il nuovo iPhone SE 5G sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 18 marzo, con una grande novità riguardo al prezzo; la versione base sarà acquistabile al prezzo di 529 euro, mentre le altre a 579 euro e 699 euro. Cifre sicuramente importanti, ma molto più accessibili vista anche la qualità offerta dal nuovo smartphone di casa Apple.