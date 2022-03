Aumenti: ecco cosa succederà a breve

L’apprensione per gli aumenti sono arrivati anche dalla Federazione italiana editori giornali, a parlare questa volta è stato il Presidente Andrea Riffeser Monti, il quale ha fatto sapere che produrre informazione di qualità sta diventando molto più complicato e che il rischio di sospendere le pubblicazioni è dietro l’angolo.

Questo evento metterebbe in difficoltà un intero settore e sarebbero coinvolti anche giornalisti, poligrafici, distributori nazionali e locali ed edicole. Mai come in questo periodo l’informazione è essenziale ed indispensabile per mettere al corrente la popolazione su cosa stia accadendo nel mondo e in Europa.

Purtroppo la situazione è difficile anche per il settore della carta usata, questa viene utilizzata per realizzare diversi beni di prima necessità, come i giornali, tovaglioli e carta igienica. Anche loro stanno cercando di evitare il peggio rallentando la produzione, solo in questo modo si evita una stop generale.

Per il momento le cartiere italiane stanno combattendo contro l’aumento di forniture di gas, che per ora continuano a salire, affermano che queste sono aumentate del 400% solo negli ultimi due anni.

Per il momento la Commissione europea sta lavorando affinché l’Europa possa staccarsi il prima possibile dai combustibili fossili russi, cominciando proprio a partire dalle forniture di gas.