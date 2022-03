Sabrina Ferilli: l’avete mai vista senza trucco? Eccola è bellissima

Sabrina Ferilli, l’avete mai vista senza trucco? Eccola, è davvero bellissima: l’attrice meravigliosa anche al naturale, senza make-up.

Classe ’64, Sabrina Ferilli è sicuramente una delle attrici italiane più amate dagli anni ‘2000 in poi, capace di incantare con il suo talento, il suo fascino e la sua infinita bellezza.

Icona di sensualità e di bellezza mediterranea, negli ultimi tempi abbiamo visto la Ferilli avvicinarsi sempre di più ai programmi televisivi e, di recente, è tornata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus. Ma l’avete mai vista senza trucco? Eccola, è sempre bellissima.

Sabrina Ferilli, l’avete mai vista senza trucco? Eccola, bellissima come sempre

Siamo abituati a vedere le donne del mondo dello spettacolo spesso truccate e sistemate, e solo in pochi decidono di mostrarsi sui social al naturale. Non ha problemi nel farlo la Ferilli, che tra l’altro ha sempre sfoggiato una bellezza acqua e sapone, capace di incantare tutti quanti.

Sul suo profilo Instagram, l’attrice ha pubblicato una foto direttamente dal suo elegante appartamento della capitale, mostrandosi probabilmente appena sveglia intenta a sorseggiare un caffè.

Davanti ad un quadro di Marlon Brando e completamente struccata, Sabrina sfoggia una bellezza capace di lasciare a bocca aperta; anche senza make-up, la Ferilli ha un fascino fuori dal comune.

Il post è stato riempito di mi piace dai fan, in visibilio di fronte all’attrice in tenuta casalinga e acqua e sapone; i commenti sono infatti tutti di complimenti, coi tanti follower della Ferilli che non si sono trattenuti nell’esprimere tutto il loro affetto per l’attrice.

“Marlon, guardami le spalle” scrive lei nella didascalia, mentre nei commenti si sprecano i “bellissima” e “splendida”; “sei sincera pura saggia e vera e non è da pochi. Sai migliorarci una giornata con una semplice foto, sai farci emozionare con i tuoi mille volti nei film, sai essere unica nel tuo piccolo. Ti amiamo Sabrina” scrive invece una fan page, a testimonianza dell’amore unico che i fan provano per lei.