Arisa: la notizia bomba che nessuno immaginava!

Arisa torna a spiazzare i fan, questa vota la confessione lascia tutti senza parole “a 11 anni mi sono fatta fare..“. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia, in questi anni è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico a casa anche grazie alle sue apparizioni in tv, prima come giudice ad X-Factor e poi come insegante di canto nella scuola di Amici.

Ora partecipa come concorrente a Ballando con le stelle e bisogna ammettere che anche qui si sta facendo molti fan grazie alla sua energia e passione.

In molti si ricorderanno di quando Arisa cantava Sincerità, ai tempi era solo una ragazza timida ed impacciata, oggi oltre ad aver fatto un glow-up pazzesco, sta facendo piuttosto discutere per via delle sue ultime dichiarazioni su un possibile passaggio al mondo dell’hard.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la docile cantante potesse avere quel tipo di passione, ma non solo, nell’ultima puntata del talent show ha fatto una dichiarazione piccante che ha scioccato tutti. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Arisa fa una confessione piccante “a 11 anni mi sono fatta fare..”

Qualche ora fa Arisa è tornata al centro dei riflettori per via di un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha raccontato tutti i dettagli della sua infanzia e del bellissimo rapporto con i genitori.

La donna ha anche aggiunto di aver provato alcuni anni di disagio quando ha iniziato a svilupparsi, purtroppo i suoi genitori da quel momento hanno iniziato a negarle le uscite e i divertimenti, avendo paura che le potesse succedere qualcosa di brutto.

Le sue parole su quel periodo sono state “I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta. Avevano paura che qualcuno potesse farmi del male”

Arisa dopo il periodo di reclusione ha iniziato a ribellarsi, tanto che ha confessato di aver ricevuto il suo primo succhiotto a soli 11 anni e la reazione del padre è stata di puro shock.