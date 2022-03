Dolce perfetto? Eccolo, buono e fa bene alla linea

Vediamo insieme questa buonissima ricetta che oltre ad essere buona ci fa anche bene perchè non ci fa ingrassare.

A pochissime persone non piacciono i dolci, ma alcune invece di devono rinunciare per stare attente alla linea.

Noi oggi vi vogliamo proporre un dolce che oltre ad essere veramente buono non è poi così cattivo con la bilancia.

E poi è anche veloce e semplice da fare, possiamo usarlo per una merenda con i bambini ma anche per un tè con le amiche, o un caffè.

Dolce light ma buonissima e pronto in 10 minuti

Questo dolce che vi proponiamo oggi ha solamente zucchero di canna e la frutta, non ci sono latticini e possiamo usare la farina integrale al posto di quella normale.

Come sappiamo la farina integrale ha mille benefici e ci da molta più energia ovviamente non dobbiamo eccedere con il dolce neanche in questo caso, ma almeno lo possiamo mangiare un pezzettino al giorno.

Ma ecco che arriviamo alla lista degli ingredienti:

240 g di farina integrale

2 mele

2 banane

12 g di lievito per dolci

2 uova

2 cucchiai di zucchero di canna integrale

160 g di latte di mandorle

sale

5 cucchiai di mandorle

5 cucchiai di olio di girasole

Iniziamo adesso con la preparazione che è super veloce, ci vogliono circa 10 minuti e poi lo mettiamo in forno.

Partiamo dallo sbucciare le mele e le banane e poi le mettiamo nel nostro frullatore, perchè deve diventare una sorta di polpa.

Adesso rompiamo le uova in un contenitore ed aggiungiamo il composto fatto, poi uniamo, l’olio ed il latte di mandorla.

Passiamo a rompere le nostre mandorle e tagliarle con un coltello o in modo veloce mettendole in un mixer.

Uniamo questa sorta di granella con la farina, lo zucchero, il lievito ed una puntina di sale, adesso uniamo questo all’altro impasto.

Dobbiamo farlo in modo abbastanza veloce perchè abbiamo aggiunto il nostro lievito, e poi prepariamo il nostro contenitore.

Possiamo farlo a forma di ciambella, oppure di torta rotonda, rettangolare, monoporzione, insomma quello che abbiamo in casa, ma ricordiamoci di rivestirlo con carta da forno.

Adesso inforniamo a 180 gradi con il forno già caldo per circa 30 minuti, ovviamente prima di toglierlo dal forno facciamo come sempre la prova dello stuzzicadenti.

Ecco pronto un dolce che non ci fa sentire troppo in colpa e che è molto più leggero rispetto a tutti gli altri.

Ne andranno matti sia grandi che piccini perchè è molto buono, possiamo volendo poi aggiungere anche qualche pezzettino di cioccolato fondente per rendere il tutto ancora più goloso.