Vediamo bene insieme da che cosa può dipendere questo fastidioso problema degli occhi che lacrimano in modo copioso.

Come sappiamo bene il nostro corpo ci invia sempre dei segnali, sta solamente a noi riconoscerli nel modo corretto.

In questo caso se abbiamo una eccessiva lacrimazione degli occhi potrebbe essere un campanello d’allarme per un problema.

Capiamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo agire per risolvere questo fastidio che abbiamo.

Occhi che lacrimano? Ecco da cosa può dipendere

Iniziamo con il dire che la lacrimazione è assolutamente normale e può dipendere anche da una forte emozione che abbiamo appena vissuto o che ricordiamo, ma anche legata ad un momento particolarmente stressante.

Ma se è persistente può essere anche legata ad una malattia, può succedere solamente ad un occhio o anche a tuti e due.

Molto spesso, la lacrimazione è legata anche ad altri problemi sempre dei nostri occhi, come una sensazione di bruciore, o di maggiore sensibilità alla luce fino all’offuscamento della nostra vista.

Se è capitato solamente una volta ed in modo molto temporaneo, puà anche essere collegato ad alcune sostanze irritanti, o anche a delle allergie e infiammazioni dell’occhio.

Ad esempio in cucina se tagliamo la cipolla possiamo lacrimare ed anche in modo copioso, oppure se siamo esposti a sostanze come fumo o tanta polvere.

Ma anche le blefariti possono portate a questa lacrimazione, come la secchezza oculare, diciamo che queste sono le cause maggiormente comuni.

Ovviamente non c’è un rimedio che può andare bene per una irritazione o per una allergia, ogni problematica ha la sua cura.

Ad esempio se il motivo della lacrimazione è una irritazione dalla polvere passerà in modo autonomo, mentre se è collegato ad una infezione ci serviranno dei farmaci che ci prescriverà in modo perfetto il nostro medico curante.

In alcuni casi, c’è poi anche la possibilità di dover ricorrere ad un piccolo intervento per questo problema di lacrimazione eccessiva.

Ma sarà solamente il vostro medico curante a consigliare la soluzione migliore nel vostro casa e ricordatevi di chiedere sempre a lui se avete un problema e come risolverlo, non fai mai nulla da soli!