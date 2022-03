Torta rustica: velocissima ed una bomba, provala!

Vediamo insieme questa nuovissima ricetta che vi lascerà senza parole per il risultato che otterrete in poco tempo.

Cucinare ogni giorno è sempre difficile perchè magari vogliamo accontentare tutta la famiglia ma non sappiamo cosa inventarci di nuovo.

Ecco che anche oggi vi vogliamo proporre qualcosa di buono, veloce ed anche economico per non spendere troppo.

Ma non ci perdiamo ed allunghiamo in troppe parole e vediamo direttamente come preparare questa buonissima torta rustica.

Torta rustica: veloce, economica e buonissima

La torta rustica che vi vogliamo proporre oggi è buonissima sia per cena ma anche se avete un aperitivo con amici o magari una festicciola in famiglia perchè potete preparala prima e poi è buonissima anche da fredda.

Nel nostro caso abbiamo messo prosciutto cotto e formaggio, ma voi potete personalizzarla come volete.

Ade esempio potete mettere del gorgonzola e del prosciutto cotto, oppure mozzarella e prosciutto crudo, oppure con le verdure, insomma potete dare sfogo a tutta la vostra fantasia in cucina.

Ma ecco cosa ci occorre per prepararla:

1confezione di pasta sfoglia rettangolare

600 gr di patate

130 gr di prosciutto cotto

130 gr di scamorza affumicata

30 gr di grana grattugiato

60 ml di latte

rosmarino, olio, sale e pepe q.b.

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria partendo dalle nostre patate che andremmo a pelare e tagliare a fettine sottili.

Le mettiamo poi in una pentola a bollire per circa 10 minuti in modo che saranno quasi cotte quando le metteremo nella nostra torta.

Prendiamo poi la nostra scamorza e la tagliamo, anche lei, a fettine sottili, poi prendiamo la nostra pasta sfoglia e la mettiamo sulla nostra pirofila, senza togliere ovviamente la sua carta forno.

Iniziamo mettendo uno strato di patate, ed aggiungiamo sale, pepe e rosmarino poi mettiamo uno strato di prosciutto, e poi sopra una di scamorza.

Adesso iniziamo con un’altro strato di patate e condiamo nuovamente, mettiamo poi il nostro latte all’interno e mettiamo un po’ di formaggio grattato.

Per cuocere la nostra torta rustica mettiamo in forno già caldo a 200 gradi per circa 20/25 minuti, dipende sempre dal nostro forno.

Negli ultimi 5 minuti di cottura mettiamo il grill in modo tale che si forma una buonissima crosticina che renderà tutto ancora più buono.

Prima di servire in tavola lasciamola raffreddare un pochino, ed accompagnamola con una buona insalata. un contorno di verdure.

La nostra super cena è pronta in pochissimo tempo e piace sia a grandi che piccini ne siamo assolutamente sicuri