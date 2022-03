Antonio Cassano: avete mai visto la sua villa, un sogno ad occhi aperti!

Antonio Cassano è sicuramente uno dei calciatori più amati in Italia, ma avete mai visto la sua bellissima villa? Da non credere, ecco dove vive.

Antonio Cassano è stato uno dei calciatori più apprezzati in Italia, da qualche giorno è tornato al centro dell’attenzione grazie al programma Mtv Cribs Italia. Le telecamere della nota trasmissione sono arrivate nella splendida villa dell’ex campione, in cui vive con la moglie Carolina Marcialis e i due figli Christopher e Lionel.

I due hanno mostrato il loro scrigno d’amore e ovviamente i fan non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia lussuosa la loro abitazione. Al suo interno è possibile trovare tutti i confort possibile ed immaginabili, tra cui una magnifica piscina che affaccia proprio su Portofino.

Siete curiosi di scoprire l’interno della villa? Andiamo a vedere cosa si nasconde all’interno dell’immensa abitazione.

Ecco la lussuosissima villa di Antonio Cassano

Come dicevamo Antonio Cassano e sua moglie si sono prestati a mostrare la loro splendida villa tramite le telecamere di Mtv.

Come potete vedere dalla foto qui sopra, all’interno della villa sono presenti tutti i possibili confort, per non parlare della vista mozzafiato sul mare e del design ultramoderno.

La famiglia del noto ex campione si è trasferita a Genova, ovviamente non potevano che optare per una villa extra lussuosa, questa si sviluppa su due piani e gli ambienti sono separati da grandissime vetrate.

Grazie a questa separazione possono godere di una splendida luce naturale che rende l’abitazione ancora più luminosa.