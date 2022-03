Il paradiso delle signore: anticipazioni bomba!

Vediamo insieme alcune anticipazioni che vi lasceranno assolutamente senza parole per quanto riguarda il Paradiso delle signore.

Oggi come sappiamo non va in onda la mitica soap opera che tiene incollati al piccolo schermo milioni di italiani.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso che va in onda sulla Rai ogni giorno e che vede mille storie intrecciarsi all’interno del grande magazzino di moda milanese.

Come sappiamo ci sono mille storie in ballo in questo momento, ma noi oggi vi vogliamo fare un’anticipazione incredibile per quello che vedremo a breve.

Paradiso delle signore: anticipazioni wow!

Questa anticipazioni riguarda due donne molto importanti in questo momento, ovvero Gloria e Stefania.

La loro storia di madre e figlia è piena di cose non dette e di bugie che prima o poi sarebbero venuto obbligatoriamente a galla.

Come sappiamo quest’ultima ha da pochissimo scoperto che la capocommessa è la madre ed ha reagito in modo particolare.

Ovvero ha tagliato tutti i ponti sia con Ezio, il padre che con Gloria, la madre, ma quest’ultima ovviamente cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con lei.

Ed in modo incredibile, riceve anche l’aiuto da parte di Gemma, ovvero la figlia di Veronica che mette da parte la gelosia nei confronti della sorellastra.

Ma riuscirà nel suo intento? Stefania sembra assolutamente ferma e decisa a tenere lontano Gloria dalla sua vita.

Anche Gloria ci proverà a farla ragionare ma sembra anche lei senza alcun risultato effettivo.

Ma riuscirà, però a farla parlare con il padre, che dopo un lunghissimo incontro, ed anche molto emozionante, riesce a perdonarlo.

Le anticipazioni non sembrano però essere finite, perchè come sappiamo Stefania e Gemma sono interessate tutte e due allo stesso ragazzo, ovvero Marco.

E sembra che Stefania stia facendo di tutto per cercare di indirizzare il ragazzo verso la sorella, ma lui effettivamente sceglierà lei?

Questo ancora non lo possiamo sapere ed al momento dobbiamo attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1.

Siamo assolutamente convinti che a breve tutte le nostre domande verranno sciolte e vedremo ancora altri interessantissimi avvenimenti che ruotano intorno al grande magazzino che andrà in onda ancora per qualche mese.