Spiedini di pollo e zucchine: una bontà per tutti super veloce!

Anche oggi vogliamo mostrarvi una ricetta super veloce che mette d’accordo veramente tutti, grandi e piccini e poi è sempre velocissima.

Come vi diciamo sempre preparare il pranzo o la cena rientra in quelle mansioni che si piace non da nessun tipo di problema, ma se non siamo tanto amanti della cucina e lo dobbiamo fare abbiamo sempre mille dubbi su cosa preparare.

Noi vi stiamo mostrando sempre ricette velocissime che mettono d’accordo grandi e piccini in modo tale da non dover preparare cose diverse all’interno dello stesso pasto.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo come si preparano questi ottimi spiedini di pollo e zucchine.

Spiedini di pollo e zucchine: ottimo e velocissimi

Iniziamo con il dire che la tempistica per la preparazione è veramente veloce, e poi possiamo modificarla a nostro gusto e piacere o anche con quello che abbiamo nel frigorifero.

Altra cosa importante, se cuciniamo il nostro petto di pollo sotto forma di spiedini resta veramente molto tenero e super saporito.

Possiamo poi cuocerli in vario modo, al forno, sulla griglia o anche sulla piastra, in base a quello che preferiamo e alla stagione dell’anno.

Noi vi consigliamo assolutamente di mettere come verdure, le melanzane o i peperoni, ma potete anche intervallarle durante lo spiedino.

Un’altro consiglio ottimo è mettere dei semi di sesamo all’esterno che renderanno tutto super croccante.

Possiamo accompagnare il tutto con una semplicissima insalata oppure delle ottime patate al forno.

Ma ecco la lista degli ingredienti vera e propria:

600 g di petto di pollo intero

150 g di zucchine

20 ml di olio extra vergine di oliva

sale fino

pepe nero macinato

50 g di sesamo bianco (facoltativo)

Iniziamo a preparare i nostri spiedini di pollo accendendo il forno a 200 gradi, e lavando le nostre zucchine, successivamente le tagliamo a rondelle.

Il nostro pollo invece facciamo dei cubetti di circa 2 centimetri, mettiamo poi tutto in un contenitore con un filo di olio, un po’ di sale e di pepe ed amalgamiamo il tutto.

Adesso iniziamo a comporre i nostri spiedini veri e propri ed alterniamo gli ingredienti che abbiamo.

Se abbiamo, o se vogliamo mettere il sesamo, adagiamo il tutto su un foglio di carta da forno prima di infornare e cospargiamo i nostri spiedini, altrimenti saltiamo questo passaggio.

Il tempo di cottura è di circa 15 minuti, o fino a quando la carne non è pronta, ovviamente può variare da forno a forno.

Il nostro secondo piatto, ma anche unico piatto per il pranzo o per la cena è pronto, super veloce ma buonissimo.

Possiamo anche accompagnare il tutto con qualche salsa che ci piace particolarmente e che abbiamo in casa.