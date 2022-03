Il Cantante Mascherato, la conferma che tutti aspettavano: le novità sul programma che potrebbero davvero far felici i telespettatori.

Con questa terza edizione attualmente in atto, Il Cantante Mascherato si è confermato come un programma davvero di successo per Rai 1, guidato ancora una volta brillantemente da Milly Carlucci.

Per questo, tra performance musicali e indagini, in molti si aspettavano questa conferma; ora sembra essere arrivata e far felici davvero moltissimi telespettatori, ecco cosa succede.

Il Cantante Mascherato, la conferma che tutti aspettavano: la quarta edizione si farà

Dopo le poche puntate di questa terza edizione, sembra che la Rai non abbia avuto dubbi sulle potenzialità del programma e lo abbia confermato anche per una quarta edizione che ovviamente non arriverà prima dell’inizio della prossima stagione televisiva.

Stando a quanto riporta Bubino Blog, la Rai avrebbe grande fiducia nel programma della Carlucci, tanto da confermarlo per il prossimo anno già da subito; nonostante non abbia raggiunto il successo di Tale e Quale Show, ormai punto fermo del palinsesto sotto la guida di Carlo Conti, Il Cantante Mascherato è un format che piace e che potrebbe crescere anno dopo anno.

Spesso non è riuscito a battere l’ ‘avversario’, in termini di ascolti, della rete Mediaset, ma nonostante questo i numeri rispetto allo scorso anno sono appunto in crescita e questo fa bene sperare la Rai. La Carlucci, poi, ha dimostrato di tenere al programma tanto quanto a Ballando con le stelle, e questo non può che promettere bene.

L’unico dubbio circa questa quarta stagione sembra essere la data di messa in onda, che potrebbe dipendere proprio da quando si deciderà di far partire la nuova edizione di Ballando con le stelle; l’inverno Rai del prossimo anno sarà ‘scombussolato’ dai Mondiali di Calcio 2022, che porteranno per forza di cose cambiamenti nel palinsesto.

Al momento, sembra quindi che Il Cantante Mascherato debba aspettare di sapere quando verrà posizionato Ballando con le stelle; il programma però tornerà, mentre per quest’anno ha ancora comunque parecchio da dirci.