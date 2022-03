Katia Ricciarelli: la decisione dopo il Gf stupisce tutti

Katia Ricciarelli è stata sicuramente una delle concorrenti più discusse del Gf Vip, ecco cosa ha deciso di fare dopo la sua esperienza all’interno del reality. Vediamo insieme le sue parole e di cosa si tratta.

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale del Gf Vip, i fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il vippone fortunato che si porterà a casa la vittoria. Intanto sul web tutti si chiedono che fine abbia fatto Katia Ricciarelli dopo l’eliminazione dal reality.

La cantante lirica, durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, è stata piuttosto criticata per via dei suoi modi considerati troppo rudi e inappropriati nei confronti di alcuni vipponi.

Spesso lo stesso Alfonso Signorini è dovuto intervenire per cercare di placare gli animi dei concorrenti, ora Katia sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro ed è stata proprio lei a confessarlo durante un’intervista.

Scopriamo insieme cosa ha confessato l’ex gieffina.

Katia Ricciarelli: ecco le sue parole dopo l’eliminazione

Katia Ricciarelli ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza al Gf Vip, qualche ora fa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in cui ha confessato cosa pensa realmente su alcuni concorrenti e sopratutto ha attaccato duramente le sorelle Selassié.

La cantante lirica ha anche dichiarato di non essere stata eliminata dal gioco per colpa del suo comportamento, ma che in realtà è stata una sua scelta, infatti ha ammesso che la sua uscita dal gioco è avvenuta in seguito ai suoi ripetuti appelli ai telespettatori in cui chiedeva di essere votata.

Ecco le sue prime dichiarazioni dopo essere stata eliminata ” Io uscita? in realtà è stata una mia scelta. Cosa penso delle sorelle Selassié? Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine, il trucco, il parrucco, i vestiti, le extension. Troppa esteriorità e poca interiorità”.

Ma non solo, Katia ha anche aggiunto che quest’anno a vincere sarà il concorrente peggiore, secondo la cantante il pubblico da casa non è stato in grado di riconoscere la bontà d’animo, al contrario è solo interessato agli scontri e alla cattiveria gratuita.

Infine l’ex vippona ha confessato di essere pronta ad una nuova esperienza:“Se si potesse farei l’opinionista. Mi piacerebbe molto. Mi diverto a dire quello che penso e l’ho dimostrato”.

Ora non ci resta che scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, vedremo se Katia riuscirà a realizzare il suo sogno.