Colesterolo e glicemia: prova questa zuppa con meno di 5 euro

Vuoi tenere sotto controllo il colesterolo e la glicemia? Devi assolutamente provare questa zuppa, oltre ad essere buonissima riuscirai a prepararla con meno di 5€. Vediamo nel dettaglio come farla e cosa serve.

Purtroppo questi due fattori sono fondamentali per il benessere del nostro corpo e spesso portano patologie piuttosto gravi, infatti mentre il colesterolo è pericoloso per le malattie cardiovascolari, la glicemia alta potrebbe essere un campanello d’allarme per il diabete.

Stiamo parlando della zuppa di cipolle, sappiamo che manca sempre meno alla primavera e il caldo potrebbe arrivare da un momento all’altro, ma per ora le temperature sono ancora molto basse e anche meteo prevede ancora piogge e venti gelidi.

Quindi cosa c’è di meglio di una bella zuppa per tenerci al caldo? Oltre ad essere buonissima è un tocca sana per controllare il colesterolo e la glicemia. Scopriamo nel dettaglio la ricetta segreta.

Zuppa di cipolle: ecco la ricetta per tenere sotto controllo il colesterolo e la glicemia

Per questo motivo vi sveliamo un trucco per poterli tenere sotto controllo, per prima cosa è fondamentale seguire un’alimentazione sana e specifica, ecco perché esiste una ricetta che fa proprio al caso vostro: la zuppa di cipolle.

Stando a quanto dice l’Humanitas, la cipolla ha moltissime proprietà benefiche, nel dettaglio l’allicina presente al suo interno aiuta a ridurre i livelli sia di colesterolo che di glicemia.

Inoltre questa zuppa ha un basso contenuto di calorico, infatti contiene solo 35 calorie per questo motivo è adatta per chi segue una dieta ipocalorica ma anche per chi sta cercando di perdere peso.

Per preparare questa zuppa avrete bisogno di pochissimi ingredienti: cipolle, acqua e fecola di patate.

Mettete a bollire in una pentola dell’acqua, nel frattempo tagliate una o due cipolle dorate a fette, quando l’acqua è arrivata ad ebollizione, aggiungete un pizzico di sale e inserite le fette di cipolla.

Appena diventano morbide, spegnete il fuoco e frullate il tutto, poi riaccendete il fuoco e aggiungete un cucchiaio di fecola di patata, questo vi servirà per rendere la vostra zuppa più consistente e morbida.

Infine potete aggiungere del pepe e del sale a piacimento, cosa state aspettando? Provate anche voi.