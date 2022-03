Arcangelo: Ecco il messaggio nascosto per te!

Vediamo insieme quale messaggio è assolutamente indirizzato verso di te per quanto riguarda l’Arcangelo e cosa ti vuole dire.

Ogni persona si pensa che abbiamo un Angelo custode vicino a lei, e che magari sono delle persone a noi care che non ci sono più.

Oggi con questo gioco vi diciamo di leggere la prima parola che trovate nascosta per vedere che cosa vi vuole dire.

Ovviamente ognuno di noi trova una parole diversa ed è questo che rende il gioco ancora più speciale.

Il messaggio dell’Arcangelo per te

Possiamo trovare i 7 nome degli Arcangeli, ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa significano.

Se hai trovato Jophiel, è l’arcangelo della saggezza e viene ad illuminarti per indicare che la vita ha il suo corso naturale delle cose.

Che il passato è andato e lo devi lasciare alle spalle e vivere assolutamente il tuo presente, e che tutto rappresenta una lezione di vita, ma che il futuro sarà migliore.

Anche perchè se guardi tutto quello che hai ottenuto nella vita, puoi solamente essere felice e continuare ad andare avanti.

Hai letto Michele? è l’arcangelo della giustizia, e viene per dirti che non devi avere paura di nulla, perchè tu hai coraggio e voglia di affrontare tutto.

Se hai subito un torto non ti arrabbiare perchè la vita sorride a chi non porta rancore e va avanti, puoi imparare anche dalle tue cadute, il meglio per te è dietro l’angolo.

Hai letto Raffaele? E’ l’arcangelo della pace ed è venuto per portarla nel tuo cuore, per farti ritrovare un equilibrio che hai perso.

Cerca di pensare assolutamente in modo positivo e di riempirti di persone che la pensano come te, e piano piano la tua vita sarà molto più felice.

Hai letto Uriel? E’ l’arcangelo dell’armonia e ti viene a trovare per portare la pace dopo le tempeste che hai affrontato.

Le cose importanti stanno arrivando ma tu non devi mai abbatterti, perchè i giorni prosperi sono vicini ed il tuo cuore sarà invaso dalla calma, i tuoi sogni si stanno per avverare.

Hai letto Zadkiel? E’ l’arcangelo della gioia, che ti vuole dire di trasformare tutte le cose negative che hai attorno in positive.

Tu hai la facoltà di scegliere e non guardati indietro con rabbia ma goditi quello che la vita ti offre ogni giorno.

Cerca di vivere la tua vita in pace perchè i giorni allegri e felici sono dietro l’angolo devi solamente attendere pochissimo.

Hai letto Chamuel? E’ l’arcangelo dell’amore ovvero la forza che fa girare tutto il mondo e che senza non avrebbe alcun motivo di esistere.

Per qualsiasi problema che hai l’ascia che l’amore lo risolva come meglio crede, e questo ti porterà a dei risultati incredibile che nemmeno immagini.

Hai letto Gabriele? E’ l’arcangelo della direzione, che ti dice di proseguire nella tua vita di tutti i giorni.

Quello che oggi per te è una montagna, domani sarà il tuo risultato migliore, devi solamente stringere un po’ i denti, ma sei vicinissimo.

Vivi ogni giorno al massimo perchè tutto quello che hai seminato a breve darà i suoi frutti, devi esserne convinto.