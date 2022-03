Spesa: ecco come avere sempre la dispensa piena in modo intelligente

Ci sono metodi che ti permettono di avere sempre la dispensa piena in modo intelligente. Ecco quali sono i più efficaci

Per via della crisi socioeconomica che tutta l’Europa (e non solo) sta attraversando, la preoccupazione di avere un continuo e corretto approvvigionamento di cibo sale sempre di più. Le tensioni nell’est Europa, per via dell’invasione russa in Ucraina, stanno infatti provocando diverse conseguenze anche in Italia.

Dunque, se in alcune città è iniziata la corsa agli scaffali, dall’altro sale la preoccupazione per avere delle scorte a sufficienza per i prossimi mesi. A volte, infatti, basta un po’ di ingegno per organizzarsi al meglio: ecco quindi come avere sempre la dispensa piena in modo intelligente.

Ecco come avere sempre la dispensa piena in modo intelligente

L’aumento dei prezzi dell’energia e il sempre più difficile approvvigionamento di materie prime, come cereali e olio di mais, stanno creando molta preoccupazione nei Paesi europei. Se, per adesso, la situazione è piuttosto tranquilla, è sempre utile organizzarsi per evitare il panico e svuotare istericamente negozi e supermercati.

La preoccupazione di avere scarsità di cibo in casa, in effetti, non può che essere legittima. Tuttavia, ci sono dei trucchi per organizzarsi al meglio. Ecco, quindi, come avere sempre la dispensa piena in modo intelligente ed evitare gli sprechi.

Il modo migliore è sicuramente quello di adottare la strategia del risparmio e dell’organizzazione. È possibile iniziare con l’evitare gli sprechi e ottimizzare il processo di conservazione degli alimenti. In questo modo avremo a disposizione cibo, senza dover necessariamente fare la spesa, per un periodo piuttosto lungo.

Mai come ora, inoltre, è importante mantenere una vita equilibrata e una dieta sana. Scegliere quindi alimenti come pesce, frutta, verdura e cereali integrali è fondamentale. Inoltre, in questo periodo è utile avere prodotti a lunga scadenza, ugualmente salutari, come legumi secchi, lenticchie, fagioli, orzo, farro, ecc.

Importantissima è anche la scelta dei luoghi di conservazione dei cibi, con l’obiettivo di aumentare la durata di questi. Mettete la verdura nella parte bassa del frigo, mentre scegliete un luogo buio e fresco per patate e cipolle.

Sporzionate le verdure, in modo da ottimizzare la conservazione, per poi inserirle in contenitori ermetici prive di aria. Optate per il congelamento di alimenti come carne, pesce, ma anche verdure, cipolle, ecc. Inoltre, evitiamo in tutti i modi di buttare gli avanzi e produrre sprechi.