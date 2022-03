Amici: Alessandra Celentano si infuria con Raimondo Todaro

Amici 21: un nuovo scontro tra gli insegnanti di danza, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Cosa è successo all’interno del talent di Mediaset?

Un nuovo scontro fra gli insegnanti di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi. Cosa è successo tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro?

A pochi giorni dall’inizio del serale, i maestri hanno avuto un’altra discussione, che è andato nei giorni scorsi in onda al day time.

Non appena ha varcato la porta l’insegnante di latino ed ha visto che l’aspettava la maestra di danza classica, Todaro ha esclamato “sei il mio incubo”.

Quello che ha fatto arrabbiare la nipote del molleggiato Adriano Celentano è stata la richiesta del suo collega: infatti, Todaro ha chiesto alla produzione di poter far giudicare uno dei suoi allievi, Nunzio, da altri giudici per avere un quadro più completo.

Ma la Celentano, invece, ha visto questa mossa come un gesto scorretto da parte del suo collega, dato che in questo modo avrebbe messo in dubbio la parola dei tre giudici già venuti.

Amici: nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

A questo punto, però, Todaro è stanco di scontrarsi spesso con la maestra Celentano, che in questa occasione ha trovato un’alleata, Nancy Berti, che non sembra essere molto in sintonia con il maestro di Latino.

Infatti, la Berti è stato uno dei tre giudici che si è pronunciata negativamente sull’allievo di Todaro. Anzi, ha anche affermato che forse il maestro di Latino non è in grado a giudicare.

Raimondo Todaro a questo punto però, stanco di sentire sempre le stesse cose, ha detto alle due “Fatevi una vita”.

Ed inoltre, la Celentano ha anche sospettato che la scelta di questi nuovi giudici pronti a pronunciarsi su Nunzio, siano in realtà amici di Todaro. E questa affermazione, il maestro di Latino proprio non riesce a digerirla.

Manca sempre meno all’inizio del serale: sabato 19 marzo 2022 andrà in onda la prima puntata in prima serata sempre su Canale 5.

Chi sarà il vincitore quest’anno del talent ideato da Maria De Filippi? Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Per scoprirlo basterà guardare ogni sabato Amici.

Cosa ne pensate della lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano?