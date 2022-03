Soleil Sorge, il retroscena dopo l’eliminazione: eccolo, a sopresa una delle favorite per la vittoria finale abbandona il reality show.

Davvero nessuno si aspettava l’eliminazione di Soleil Sorge, ex di Uomini e Donne ed affermata influencer; la Sorge è stata sicuramente una personalità forte nella casa, finita spesso sotto i riflettori anche per il suo rapporto con Alex Belli.

A quanto pare però, questa volta il televoto le è stato fatale e non ha potuto dunque giocarsi la finale; dietro la sua eliminazione ci sarebbe però un retroscena, rivelato dagli stessi altri concorrenti.

Soleil Sorge, il retroscena dopo l’eliminazione: lo rivelano gli altri concorrenti

Con la sua forte personalità, l’influencer si è spesso scontrata con alcuni suoi coinquilini all’interno della casa; in particolare, ha avuto spesso dei diverbi sia con Lulù che con Miriana, tra l’altro due che non hanno di certo suscitato la simpatia di Katia Ricciarelli, un vero punto di riferimento per Sole all’interno della casa.

Con l’uscita di Katia e l’allontanamento da Manila, la Sorge è rimasta sempre più sola nella casa e questo potrebbe aver influito sulla sua eliminazione; a sostenerla c’è stato però Davide Silvestri, che subito dopo l’uscita dalla casa della Sorge si è lamentato per un comportamento scorretto e ambiguo delle donne della casa nei confronti dell’italoamericana.

Confessandosi con Barù, per Davide infatti le altre donne hanno giocato di strategia e hanno deciso di tenersi buona la Sorge, contente poi per la sua eliminazione. Lo stesso Barù ha espresso il suo pensiero sull’eliminazione di Soleil, dicendo come secondo lui sia dovuta al fatto che, nelle ultime settimane (con la situazione legata a Delia) si è esposta troppo e forse il pubblico non ha gradito.

Anche Davide ha condiviso il parere di Barù, con entrambi che sono stati anche d’accorso sul fatto che una personalità forte come quella di Solel abbia inciso nel suo cammino all’interno della casa. Pur se non tra i finalisti, Soleil ha fatto un Grande Fratello incredibile ed è certo che la rivedremo prestissimo in qualche altro progetto, televisivo e non.