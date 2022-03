Smartwatch: la batteria dura poco? prova con questo trucco

La batteria del vostro Smartwatch dura poco? Devi assolutamente provare questo trucco infallibile. Vediamo come fare e di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo sempre più persone decidono di acquistare uno smartwatch, in commercio sono disponibili moltissimi modelli di ogni marca possibile e ogni giorno è possibile trovare nuove versioni sempre più aggiornate e all’avanguardia.

Ma a cosa serve questo strumento così tecnologico? Oltre ad essere molto comodo perché permette di ricevere messaggi e chiamate direttamente sul vostro orologio è anche possibile utilizzarlo come strumento di pagamento. Quello che dovrete fare è appoggiare il vostro smartwatch sul pos, ed il gioco è fatto.

Quindi se volete stare al posso con i tempo dovete assolutamente acquistarne uno, i prezzi sono molto vari e competitivi e poterete sicuramente trovare quello che fa al caso vostro.

Ovviamente si tratta sempre di un dispositivo elettronico e proprio come il cellulare a bisogno di essere alimentato con un caricatore, quindi è normale che spesso vi ritroviate senza batteria. Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco per fare in modo che il vostro smartwatch non si scarichi facilmente.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Smartwatch: ecco come non farlo scaricare

Come dicevamo lo smartwatch permette a chi lo acquista di ricevere notifiche, chiamate e anche monitorare l’andamento della vostra camminata, tra cui tenere sotto controllo battito cardiaco e la qualità del sonno.

Ma se la batteria del vostro orologio tecnologico vi lascia sempre a piedi, dovete assolutamente conoscere questo trucco infallibile per non farlo scaricare.

Come ben sappiamo il sistema operativo del nostro orologio fa la differenza, quindi in base alla marca che scegliete ci saranno dei vantaggi che possono contribuire al buon funzionamento della batteria.

La prima cosa da mettere in atto per fare in modo che il nostro smartwatch abbia maggiore autonomia è sicuramente bloccare le notifiche. Poi abbassate la luminosità automatica, anche questo passaggio è fondamentale per non far scaricare in fretta il vostro orologio.

Infine se non volete scaricare ulteriormente il vostro smartwatch vi basterà metterlo in modalità aereo quando non vi serve.

Ora non vi resta che provare per credere, sicuramente noterete sin da subito dei netti miglioramenti.