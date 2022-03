Il paradiso delle signore: Gloria rivela tutto a Stefania

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 10 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle signore.

Dove sembra proprio che la bella Stefania scopra tutto sulla sua vera madre e non solamente, perchè ci aspettano tutte le altre storie che ruotano attorno al grande magazzino.

Quindi non perdiamoci in troppe parole e vediamo cosa potremmo vedere oggi su Rai1 al solito orario.

Stefania è completamente scioccata

Iniziamo con Dante che sembra abbia raggiunto tutto quello che si era prefissato di fare, perchè dopo le quote di Umberto del Paradiso lo ha fatto tacere minacciandolo di mandare Adelaide in galera.

L’uomo può essere felice della sua vittoria, ma il Conti non gli lascerà tutto in modo così facile.

Dante poi decide di provare nuovamente a conquistare la bella Beatrice, invitandola ad un pranzo esclusivo per loro due, e la ragazza accetterà.

Ma Beatrice, forse, sta facendo il doppio gioco, perchè le piace Dante ma sa anche che standogli vicino può carpire qualche suo segreto.

Per quanto riguarda Stefania, è assolutamente convinta che Ezio e Gemma le stanno nascondendo qualcosa di importante.

Ha infatti capito che tra il padre e Gloria c’è stato qualcosa e vuole andare fino in fondo per capire cos’è.

Stefania, trova una lettera della Moreau e la costringe a dirle qual’è il suo segreto, e messa alle strette confida che lei è la sua mamma.

Per la Venere è un vero shock, e dopo aver parlato con Marco, non vuole tornare a casa e chiede aiuto alle sue amiche e colleghe.

Per quanto riguarda Agnese è assolutamente certa che Maria non le sta dicendo la verità dei fatti con Rocco.

Per quanto riguarda Vittorio non vuole lasciare tutto semplice a Dante ed in occasione della nuova collezione in negozio, decide di far venire una delle famosissime Signorine Buonasera.

La giovane però non si presenterà, e Vittorio ovviamente resta amareggiato da questa cosa, Dante decide quindi di vendicarsi nuovamente ed umiliarlo?

Non ci resta che vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai uno per scoprirlo insieme.