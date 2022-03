Love is in the air: Eda sta male, ecco cosa scopre!

Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla bella Eda che è da poco convolata a nozze con il suo amato Serkan.

Anche oggi, 10 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera turca Love is in the air.

Dopo la coppia principale dopo mille disavventure e peripezie si è finalmente sposata, ma non tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Infatti recentemente Eda e Serkan, o meglio il noto imprenditore era convinto che la moglie si era già stancato di lui.

Eda sta male, ecco cosa succede

Iniziamo con il dire però che la ArtLife in questo momento non sta vivendo un momento d’oro perchè hanno problemi seri a livello finanziario.

Tanto che Serkan si è adattato a fare il professore all’Università ed ha lasciato le redini della ditta agli amici Piril ed Engin.

Ma non tutto sembra andare nel migliore dei modi, anche perchè loro hanno chiesto nuovamente il suo aiuto.

Serkan poi ha chiesto ad Eda di andarlo a vedere mentre fa una lezione ma la donna si è addormentata sul divano e non è riuscita ad andare.

Infatti sono alcuni giorni che si sente spossata e che ha bisogno di dormire moltissimo, ma il bel imprenditore pensa invece che la donna non apprezzi il suo nuovo lavoro.

Eda, un po’ preoccupata da quello che sta accadendo, decide di recarsi da un dottore per capire meglio.

Anche perchè non riesce a stare dietro alle mille cose da fare in casa e al lavoro, ed anche alla sua vita matrimoniale.

Eda, poi riconosce un sintomo che le era già capitato in precedenza, ovvero quando era in dolce attesa della piccola Kiraz, e per questo motivo si reca in ospedale senza dire niente a nessuno.

Il dottore ovviamente le fa delle a analisi e scopre che i suoi sospetti erano assolutamente fondati, come lei aveva immaginato.

La belle paesaggista è quindi in dolce attesa del secondogenito di Serkan, e non vede l’ora di comunicarlo a suo marito.

Ma come la prenderà la notizia il bel imprenditore? Sarà felice oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntata sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.