Ben Affleck si arrabbia con Jennifer Lopez: ecco per colpa di chi!

Ben Affleck è arrabbiatissimo con Jennifer Lopez. Scopriamo il motivo e la persona coinvolta che ha fatto infuriare il divo di Hollywood!

Ben Affleck è tornato con Jennifer Lopez dalla scorsa estate. Questo ritorno di fiamma, come si legge da alcuni magazine americani, al momento, sembra essere un po’ instabile. Ben sembra essere furioso con la Lopez. A quanto pare è tutto legato a Maluma.

L’affascinante cantante colombiano è uno dei protagonisti di “Marry Me” e ha lavorato a stretto contatto con JLo. I due artisti avevano già collaborato insieme per alcuni featuring musicali. Il divo di Hollywood e compagno della Lopez sembra essere infuriato rispetto al bellissimo rapporto lavorativo che Maluma ha con Jennifer.

I due sembrano essere molto affiatati, sia dentro che fuori dal set. Ben non ha visto di buon occhio il feeling che si è creato tra i due artisti per la promozione del film, uscito da poco sui grandi schermi. È un po’ geloso?

Ben Affleck: furioso con la fidanzata

Per la promozione di “Marry Me”, JLo e Maluma hanno viaggiato insieme per tre giorni. Ben non si è visto contento. Il cantate elogia molto la Lopez, tra i due si percepisce una grande intesa. Tutto queso ad Affleck non convince affatto. Sente di conoscere bene dinamiche di questo tipo che sono solite crearsi nel mondo dello spettacolo, visto che ne fa parte anche lui.

Potrebbe anche darsi che il 49enne ci stia correndo un po’ troppo con la sua testolina. C’è da dire che, rispetto questa situazione, di ufficiale non circola ancora nulla. Ben non ha rilasciato alcuna dichiarazione e lo stesso vale per Jennifer e Maluma.

L’attore, in teoria, non dovrebbe nutrire alcun dubbio rispetto al rapporto lavorativo che coinvolge la sua Jennifer e Maluma. Il cantante è felicemente fidanzato con Susana Gomez. Una ragazza colombiana, amica di vecchia data dell’artista, che possiede una società di Interior Design “Ese+Ese”. La coppia è uscita allo scoperto durante le festività natalizie, dopo essere stata paparazzata un bel po’.