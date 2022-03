Smalto: ecco cosa si nasconde dietro la scelta del colore

Non sai quale colore scegliere quando metti lo smalto sulle unghie? Ecco cosa si nasconde dietro questa difficile scelta. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come fare.

Nell’ultimo periodo lo smalto sulle unghie è diventato un vero must have, sia per le donne che per gli uomini. Ormai sempre più artisti maschi hanno lanciato questa nuova moda, che sembra piacere a moltissimi ragazzi. Ne esistono di diversi tipi, colori e anche fantasie.

Ovviamente c’è anche chi preferisce lo smalto trasparente, chi per una questione di gusto e chi per una questione di necessità come ad esempio il lavoro.

Ognuno di noi ha sicuramente un colore preferito o una tipologia di stile che ama di più, ma come mai facciamo fatica quando dobbiamo scegliere il colore da mettere sulle unghie?

Sicuramente lo smalto è un cosmetico identitario, questo vuol dire che comunica la nostra personalità, quindi ogni scelta deve essere ben pensata e deve trasmettere la nostra identità.

Siete curiosi di scoprire qualcosa di più sulla vostra personalità in base al colore delle vostre unghie? Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Smalto sulle unghie: ecco perché la scelta del colore è fondamentale

Come dicevamo lo smalto sulle unghie rappresenta la nostra identità, ecco perché già dall’antichità decorare o meno le unghie, significava appartenere ad un certo ambito o stile di provenienza.

Anche oggi in base alla scelta di colore che facciamo può significare qualcosa di più sulla nostra personalità, vediamo insieme alcuni esempi:

Se scegli uno smalto trasparente o nude, può voler dire che non amate ostentare o farvi notare. Probabilmente nascondente una personalità discreta e nona mate essere al centro dell’attenzione.

Se invece scegliete spesso il rosa, che sia pastello o fluo o di altre sfumature volte far vedere la vostra femminilità e sopratutto siete delle donne molte seducenti e romantiche.

Se vi piace il rosso siete sicuramente molto passionali, questo smalto trasmette fascino e seduzione, sicuramente è la scelta più femminile per eccellenza.

Se invece amate mettere sulle vostre unghie lo smalto nero, siete sicuramente delle persone ribelli e vi piace attirare l’attenzione.

Se optate per colori caldi, come il giallo o l’arancione siete sicuramente persone a cui piace la vita e il divertimento e sopratutto avete moltissima personalità da mostrare.

Infine se scegliete colori come il blu o il verde, siete persone molto tranquille e pacifiche, spesso avete un animo sensibile e siete molto perfezioniste.

Voi quale colore di smalto scegliete?