Rosalinda Cannavò e la confessione su Dayane Mello

Rosalinda Cannavò, durante un’intervista, è tornata a parlare del suo rapporto con Dayane Mello. Leggiamo insieme cosa ha riferito l’attrice.

Durante il Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello avevano stretto una profonda amicizia, tanto che alcuni telespettatori avevano pensato che ci fosse dell’altro sotto.

Ma dopo l’entrata dell’attuale fidanzato dell’attrice, Andrea Zenga, le due ragazze hanno iniziato ad avere qualche problema, tanto che alla fine c’è stato un allontanamento fra la Cannavò e la modella.

Dopo l’uscita di entrambe dalla casa più spiata di Italia, le due non si sono più parlate e non hanno neanche mai più parlato del loro rapporto.

Solo poco tempo fa, però, Rosalinda Cannavò ha voluto spiegare il tipo di rapporto che la lega alla Mello. E lo ha fatto durante una puntata di Casa Chi, dove ha parlato con Gabriele Parpiglia.

E da questo lunga intervista, sono emersi alcuni retroscena tra le due ragazze. Il tutto è nato dal fatto che l’attrice non presenziato alla festa della sua, ormai ex amica. I suoi ex coinquilini c’erano quasi tutti, come la giovane influencer Giulia Salemi ed il suo fidanzato, Pierpaolo Petrelli.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: ecco cosa è successo

E, visto che alcuni follower che hanno visto le foto hanno criticato la Cannavò proprio per la sua assenza. Per questo motivo, ha deciso di spiegare cosa è successo e perché “Hanno criticato il mio non farle gli auguri e il mio non essere alla festa. In realtà, dopo una diffida, tra l’altro arrivata a casa dei miei genitori in Sicilia durante un periodo per mia madre molto difficile, mi sembrava paradossale ricevere l’invito”.

Ed Rosalinda Cannavò ha concluso poi affermando “Ma anche se lo avessi ricevuto, ovviamente, non credo che avrei accettato”.

E la diffida sarebbe arrivata dopo le parole che la Cannavò ha detto per difendere la Mello aveva preso parte allo show brasiliano la Fazenda, in cui sembra che sia stata molestata “(…) Spero che lei una volta finito il reality veda quello che è successo, magari senza farsi condizionare. Oso anche dire manipolare a questo punto. (…)

Questa è una violenza. Dayane la mattina si è svegliata senza vestiti e non ricorda nulla. Io ho fatto il GF con lei e abbiamo anche bevuto alle feste, ma ci siamo sempre ricordate tutto. Avevamo 3 bottiglie di vino per tutto il gruppo, non cocktail su cocktail”.

E poi aveva anche aggiunto “Da noi c’erano dei limiti di alcolici per tutelarci, lì in Brasile non c’erano. Ma tutto questo è legale? Possono mettere a rischio le persone? Gli è permesso somministrare tutti quei drink? Ho sentito Dayane prima che entrasse a La Fazenda. Era già in quarantena per partecipare al programma. Non l’ho proprio sentita serena di fare questo programma, era molto titubante”.