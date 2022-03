Amore: se fa queste cose è follemente innamorato di te

Non sei sicura che il tuo fidanzato ti ami veramente? Puoi scoprirlo se compie almeno uno di questi gesti quando siete insieme.

A volte, non si è molto sicuri di quello che prova il proprio compagno. Difficilmente pronuncia le due paroline magiche, ovvero “Ti amo”, che ci farebbero sentire più tranquille. Forse, però non è abituato ad esternare i propri sentimenti, e potrebbe dimostrarci quanto tiene a noi compiendo semplicemente dei gesti.

Spesso non si riesce a capire se il partner è innamorato o meno: per questo motivo dovete stare attenti a questi, semplice, gesti che potrebbe compiere. Siete pronte a scoprire quali sono?

Al primo posto c’è uno dei punti più importanti: rispetta la vostra persona. È questo, uno dei segreti che può far funzionare la vostra relazione. Ovvero, per lui è molto importante che abbiate il vostro spazio ed è pronto ad aiutarvi a portare a termine i vostri obiettivi ed è molto contento dei tuoi successi.

Attenzione a questi segnali: se il vostro compagno li fa, è davvero innamorato!

Un secondo segnale molto importante è il tipo di rapporto che ha con la tua famiglia: infatti, è molto significativo se il vostro compagno capisce bene quanto significhi per te e quanto volete entrambi nella vostra vita.

Se vi dividete le faccende da fare in casa: anche questo è a dimostrazione di quanto significate per lui. Oppure, che cucina!

Se il vostro uomo vi ama veramente, non smette mai di farvi ridere! Se ogni occasione è giusta per farvi sorridere, non sottovalutate la cosa: non tutti lo fanno!

Riesce sempre a trovare il tempo per riuscire a stare insieme a voi: anche se dopo una giornata stressante passata a lavoro, riesce a ritagliarsi anche un piccolo spazio da dedicare a voi, vuol dire che siete davvero importanti per lui.

L’ultimo segnale, ma non per importanza, è se non vi nasconde. Vi ha già presentato i suoi amici? Gli uomini che sono veramente innamorati amano passare del tempo insieme a voi ed insieme ai loro amici.

Il vostro compagno, invece, che tipo di persona è? Preferisce dimostrarvi a voce, pronunciando, quindi le due fatidiche paroline”, oppure preferisce i gesti dimostrando quanto tiene a voi?