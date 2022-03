Pollo al miele: una bontà veloce e squisita

Iniziamo adesso la preparazione vera e propria che conta vari passaggi ma il tutto avviene in pochissimo tempo, fidatevi di noi!

Prendiamo i nostri fusi e mettiamo un po’ di sale e pepe su tutti e due i lati, e poi mettiamo un po’ di olio in padella a scaldare e successivamente mettiamo dentro i nostri fusi e lasciamo andare a fuoco moderato per circa 3 minuti per lato

Nel mentre grattugiamo un po’ di zenzero fresco e lo mettiamo da parte, iniziando a preparare la nostra deliziosa salsa.

Mettiamo in una picciola ciotola il miele, il succo del limone e l’aceto balsamico, il peperoncino zecco ed il nostro zenzero iniziando a mescolare il tutto per amalgamare i sapori.

Quando i nostri fusi saranno dorati mettiamo la salsa sul nostro pollo ed aggiungiamo l’acqua.

Adesso copriamo tutto con il coperchio e lasciamo andare a fuoco basso per circa 25 minuti girando ovviamente i fusi spesso.

Passato questo tempo, togliamo ovviamente il coperchio perchè la nostra salsa si deve ritirare un pochino.

Tagliamo a fette il limone e quando tutto è pronto lo mettiamo in padella insieme ad un po’ di semi di sesamo e di erba cipollina.

Serviamoli quando sono ancora ben caldi magari con un contorno di verdure oppure con un po’ di semplicissimo riso in bianco.

Il tutto si conserva per un paio di giorni in frigorifero ovviamente ben coperto e da scaldare quando ci occorre.

Se mangialo anche i bambini ovviamente al posto del peperoncino possiamo mettere la paprica dolce, e se non avete l’aceto balsamico potete mettere la salsa di soia.

Il risultato sarà ottimo e particolare per tutti ma siamo quasi certi che non avanzerà nulla, o almeno a noi è successo così in casa!