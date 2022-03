Love is in the air: Serkan ha un piano ma qualcosa non va

Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 8 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Dove sembra che l’amore tra Eda e Serkan, che hanno appena compiuto il grande passo inizi già a vacillare.

Ma vediamo meglio nel dettaglio che cosa vedremo oggi, e quali altre situazioni ci saranno che ci lasceranno con il fiato sospeso.

Serkan ha un nuovo piano ma…

Come sappiamo Serkan ha deciso di stravolgere completamente la sua vita precedente e si è lanciato in questa nuova prospettiva lavorativa.

Ovvero adesso è un professore della Facoltà di Economia ed ha deciso di lasciare la gestione della sua nota società, ovvero la ArtLife a Piril ed Engin.

I due hanno però delle serie difficoltà a gestire tutto senza l’aiuto dell’amico ed ex imprenditore della società.

Anche perchè Serkan per tutti era un punto fermo della ditta e senza di lui è come se mancasse qualcosa.

Il bel ex imprenditore turco poi si è convinto che la moglie voglia già il divorzio, dopo pochissimi giorni dal loro matrimonio.

Ma nel mentre arrivano Piril ed Engin che chiedono assolutamente aiuto a Serkan per capire alcune cose della società.

Capendo che hanno problemi veramente seri, decide di lasciare il suo nuovo lavoro per alcune ore e di dedicarsi nuovamente ai progetti della sua vecchia ed amatissima ArtLife.

Sono tutti più tranquilla adesso ma capiscono anche che senza di lui la società ha pochissime speranze di andare avanti.

Serkan, ha quindi un lampo di genio e trova un modo incredibile per aiutare i due amici che adesso sono a capo della ditta.

Aydan, nel mentre, capisce che non vuole assolutamente mai più dipendere da un’uomo perchè molto spesso si è trovata senza soldi.

Kemal continua senza problemi a prendersi cura della donna ma lei vuole assolutamente mettere bene le cose in chiaro.

Perchè al momento la sua indipendenza a livello economico è la situazione principale per la mamma del Bolat.

Non ci resta che attendere e vedere come continueranno le varie storie all’interno della nostro soap opera sempre in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.55 circa.