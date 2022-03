Il paradiso delle signore: Maria torna da Roma ma cosa è successo?

Vediamo insieme che cosa succede nella nostra amata soap opera che si svolge all’interno del grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 8 marzo, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove ci sono moltissime storie in ballo che ruotano e si intrecciano in questo bellissimo ed interessante grande magazzino.

Sullo sfondo troviamo la storia del nostro paese in quegli anni con i vari avvenimenti storici, ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa ci aspetta oggi.

Maria nasconde un segreto?

Iniziamo con il dire che Stefania ha capito che Ezio frequenta anche un’altra donna e che si tratta di Gloria, ovvero la capocommessa.

Ma la Venere è senza parole e vuole capire che cosa sta succedendo tra di loro iniziando ad indagare per bene.

Inizia quindi a controllare bene le mosse del padre e quello che fa la capocommessa e quando capisce di un insolito incontro si nasconde per vedere e sentire.

Maria, nel mentre ha deciso che doveva assolutamente affrontare Rocco di persona e per questo motivo è partita per Roma.

Agnese e le sue amiche di sempre, che le avevano nascosto la verità per non ferirla sono in attesa del suo ritorno ed in grande ansia.

La ragazza rientrerà da Roma con delle grandi novità rivelando che ha fatto pace con l’Amato e che ha sistemato tutto.

Ma quello che dice non è coerente con quello che fa, sembra infatti che voglia assolutamente nascondere qualcosa.

Per quanto riguarda invece Dante, come sappiamo ha vinto e si è preso le quote di Umberto al Paradiso delle Signore.

Vittorio però non ha intenzione di perdere nulla davanti a lui e si mostra sempre più fiero ed orgoglioso.

Il Conti decide quindi di affrontarlo di persona e di fargli capire che ha capo di tutto c’è sempre e solamente lui.

Dante però è assolutamente contento di quello che ha ottenuto e si gode il suo successo con Fiorenza.

Anche la donna è felice e si sta gustando la rivincita che avrà su Adelaide a breve, insomma per loro due tutto sembra andare nel migliore dei modi e secondo i loro piani.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per vedere se effettivamente sarà così oppure no.