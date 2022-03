Make up: il trucco per farlo durare molto di più!

Vuoi far durare il tuo make up più a lungo? Vediamo insieme il trucco infallibile per non farlo andare via velocemente. Ecco come fare e che cosa serve.

Moltissime donne amano spendere ore ed ore di fronte allo specchio per truccarsi prima di uscire. Sappiamo tutti quanto sia importante il make up, ma come possiamo fare quando dura solo qualche ora?

Vi sarà sicuramente capitato di farvi un trucco fantastico e preciso per poi riguardarvi allo specchio dopo qualche ora e notare che tutto il lavoro fatto fosse andato via in poco tempo.

Ecco perché oggi vi sveleremo il segreto che far durare più a lungo il vostro make up. Siete curiose di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Make up: ecco il segreto per farlo durare a lungo

Con il caldo in arrivo aumentano anche i problemi legati al make up, in effetti una delle cause principali legate alla durata del trucco è proprio la sudorazione. Ma niente paura, esistono dei prodotti waterproof che vi renderanno la vita molto più semplice.

Ma non è finita qui, oltre ad utilizzare dei prodotti buoni per la nostra pelle è anche fondamentale ricordarsi di avere una corretta idratazione, questo vi servirà per rendere la vostra pelle fresca e pulita. Solo in questo modo riusciremo ad avere una maggior tenuta del make up.

Ovviamente è importante seguire alcuni consigli come ad esempio applicare un siero idratante sia la mattina che prima di andare a dormire, cercare di acquistare sempre prodotti validi e che non abbiano al loro interno sostante nocive per la pelle.

Ma non solo, per evitare di avere una pelle oleosa è fondamentale applicare il primer, questo favorisce una maggiore omogeneità alla pelle e consente una lunga durata del trucco.

Ricordiamo che i prodotti in crema sono sempre i più consigliati perché consentono una maggiore aderenza e sono più resistenti rispetto a quelli in polvere. Ovviamente questo vale anche per i rossetti, matite e ombretti.

Esistono diversi metodi per evitare che il vostro make up duri poco, per prima cosa potete trovare in commercio diversi spray fissanti, ma non solo, ovviamente il segreto principale è cercare di fare un trucco leggero e naturale.

Voi cosa ne pensate?