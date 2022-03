Arisa senza freni: gli scatti sono veramente al limite

Arisa, la posa lascia tutti sotto shock: la cantante genovese mostra tutta la sua eleganza, la sua bellezza e la sua sensualità, meravigliosa.

Da diverso tempo ormai, Arisa ci ha fatto vedere che non soltanto è dotata di un immenso talento canoro, ma è anche una donna forte ed indipendente, che ha grande fascino e sensualità e che ama il suo corpo.

Vero e proprio simbolo social del body positive, Arisa ha deciso ancora una volta di posare per diffondere un ideale, mostrandosi davvero meravigliosa; la posa per il servizio fotografico lascia tutti sotto shock, bellezza a non finire.

Sul suo profilo Instagram, Arisa pubblica spesso foto che enfatizzano la sua bellezza, nonché le sue curve generose davvero da mozzare il fiato; e, sempre molto spesso, non perde l’occasione per lanciare un messaggio di body positive a tutti i suoi fan, cercando di sensibilizzare tutti sulla tematica dell’amore per il proprio corpo.

Questa volta, Arisa ha posato per la rivista Flewid, mostrandosi davvero più elegante e sensuale che mai; il servizio fotografico, realizzato come scopriamo dalla stessa cantante da Angelo Cricchi, è basato sulla tematica della resilienza, la capacità di affrontare le difficoltà senza per questo farsi ‘distruggere’ da queste.

Come vediamo, per la copertina della rivista la cantante indossa solamente delle calze e un lungo cappotto, mentre il generoso décollété sembra essere contento a stento dalla scollatura; cambiando outfit, in un’altra foto, la cantante si mostra con una magliettina nera trasparente che offre un vedo-non vedo da uro.

“Auguro a tutti voi di essere resilienti sempre” scrive Arisa nella didascalia, riportando il meraviglioso editoriale della rivista tutto incentrato appunto sul significato della parola resilienza e su diverse sfaccettature ad esso collegate.

Ancora una volta, la cantante offre tutta la sua bellezza e il suo fascino per portare a più persone possibili tematiche importanti per la nostra vita emotiva di tutti i giorni; i fan hanno riempito di like il post, in visibilio davanti alla sensualità di Arisa e come sempre entusiasti per la sua capacità di toccare il cuore di tutti.