Anna Tatangelo, arriva la notizia che tutti aspettavano: la cantante sta vivendo davvero un momento più che positivo nella sua vita.

Anna Tatangelo è tornata da diversi mesi sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, e lo ha fatto nel migliore dei modi; dopo l’esordio come conduttrice con Scene da un matrimonio, ha partecipato come giudice ad All Together Now con Michelle Hunziker.

Dopo aver ritrovato l’amore col rapper Livio Cori, la Tatangelo sembra stia vivendo un momento molto più che positivo; ecco che arriva anche la notizia che tutti i fan aspettavano da tempo.

Anna Tatangelo, arriva la notizia che tutti aspettavano: il ritorno

Lo aveva già preannunciato lei stessa poco tempo fa, ma ora c’è l’ufficialità: Scene da un matrimonio ritornerà presto e, come l’ultima volta, ci sarà ancora una volta la Tatangelo al timone.

Il programma ha subito diverse critiche, ma nonostante questo gli spettatori hanno elogiato la conduzione della Tatangelo e pare che Mediaset voglia continuare a puntare sul progetto.

A riportare l’indiscrezione è BubinoBlog, secondo il quale Scene da un matrimonio (che doveva già ritornare in onda a partire da gennaio) presenterà al pubblico le nuove puntate da marzo 2022, con un consueto appuntamento dopo pranzo a partire dalle ore 14.05. La data più probabile per l’inizio sembra al momento essere quella di sabato 19 marzo, anche se non ci sono ancora conferme.

Fino a questo momento, lo slot è stato occupato dall’appuntamento extra-large della soap spagnola Una Vita, che potrebbe comunque come lo scorso anno essere spostato di domenica (andando a riempire il vuoto lasciato da Amici, entrato ormai nella fase serale).

La cantante è pronta di nuovo a prendersi la scena su Canale 5, con tante nuove storie e racconti d’amore che accompagneranno i preparativi per il fatidico ‘sì’ delle coppie protagoniste.

Con l’arrivo del programma, il week end di Canale 5 si presenterà davvero molto intenso, considerando anche il doppio appuntamento di Verissimo (che dovrebbe essere confermato fino a metà aprile) e i consueti appuntamenti con le soap, oppure coi film romantici.

La Tatangelo riuscirà a bissare il successo delle precedenti puntate? L’idea generale è quella che, superato l’iniziale esordio, alla conduzione possa fare anche meglio.