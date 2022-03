WhatsApp: ecco il trucco che ti cambierà la vita, pochissimi lo conoscono

Ti mostriamo uno stratagemma che ti permetterà di ottimizzare l’utilizzo di WhatsApp. Ecco il trucco che in pochissimi conoscono

Lo smartphone è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Lo utilizziamo per ascoltare musica, messaggiare, informarci, guardare le notizie, gli eventi sportivi, lavorare e, ovviamente, per telefonare gli amici o le persone a cui vogliamo più bene.

Il suo largo utilizzo ha permesso l’esplosione e la diffusione di applicazioni di messaggistica istantanea, come quelle che utilizziamo ogni giorno per tenerci in contatto con i nostri amici. In questo articolo ti mostriamo uno stratagemma che ti permetterà di ottimizzare l’utilizzo di WhatsApp. Ecco il trucco che in pochissimi conoscono.

WhatsApp: ecco il trucco che in pochissimi conoscono

L’utilizzo di smartphone e computer ci hanno fatto conoscere, e diventare ormai grandi utilizzatori, di applicazioni di messaggistica istantanea, come ad esempio WhatsApp. Questa ci permette di chattare e rimanere sempre in contatto con le altre persone che utilizzano lo stesso programma.

Tuttavia, il continuo bombardamento di informazioni e messaggi (spesso dovuto ad esempio all’enorme quantità di gruppi con amici, parenti, colleghi, ecc.) ci impongono un attimo di tregua. Ma staccare del tutto non è mai facile. Proprio per questo ti mostriamo il trucco di WhatsApp che pochissimi conoscono.

Ci sono momenti in cui volgiamo poter rispondere ai messaggi con calma e senza fretta. Tuttavia l’anteprima della lettura non gioca a nostro favore. Ma è possibile intervenire con un trucco che ci permette di avere un’anteprima dei messaggi senza che l’altro veda che noi abbiamo letto.

Questo può avvenire grazie ai widget di WhatsApp. Si tratta di una scorciatoia che apparirà sulla Home dello smartphone e ci permetterà di avere un’anteprima dei messaggi, senza però fare l’accesso. Grazie a questo stratagemma, potremmo vedere tutti i messaggi in arrivo.

Per ottenerlo, basterà andare sulla schermata principale dello smartphone, dove si trova un qualsiasi spazio vuoto, tenere premuto per qualche secondo e aspettare che appaiono una serie di voci, tra cui, appunto, “Widget”.

Una volta cliccato sulla parola “Widget”, si potrà accedere ad una lista di applicazioni utilizzabili appunto come widget, direttamente sulla home del nostro telefonino. Possiamo scegliere la schermata 4×2 e inserire il widget di WhatsApp, la quale ci permetterà di visualizzare i messaggi in anteprima, senza farci vedere dal mittente.