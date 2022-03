Fibre: ecco i cibi più ricchi e che ti aiutano veramente!

I veri alleati del nostro organismo sono le fibre. Ma dove le possiamo trovare? Ecco i cibi che ne sono più ricchi e che ti aiutano davvero

Spesso si pensa che, per avere una vita sana, basta fare una continua ed assidua attività fisica, anche intensa. Tuttavia, la vera alleata del nostro organismo e di tutte le sue funzionalità è la dieta equilibrata, condotta con un’alimentazione corretta.

Ci sono infatti alimenti che ci aiutano tantissimo e che, se assunti regolarmente e con parsimonia, possono migliorare la nostra condizione di vita. Le fibre, in questo caso, rappresentano un valido alleato per abbassare la glicemia e stimolare la diuresi. Ecco i cibi che sono più ricchi di fibre e ti aiutano davvero.

Ecco i cibi che sono più ricchi di fibre e ti aiutano davvero

Forse non tutti sanno che le fibre sono estremamente importanti per la nostra salute, oltre a fornire un valido supporto per il corretto funzionamento di moltissimi organi. Sapere, quindi, dove trovarne grandi quantità può essere molto utile anche per pianificare la propria dieta.

Ma quali sono i cibi più ricci di fibre? Sicuramente, gli alimenti dove trovarne in maggiori quantità sono semi di chia e di lino, verdura a foglia verde e legumi. Tutti questi alimenti, ricchi di fibre, aiutano il funzionamento dell’intestino e sono fondamentali per abbassare la glicemia.

Un consumo regolare e calibrato di fibre aiuta a regolare l’attività intestinale. Particolarmente indicate sono anche per quelle persone che soffrono di stipsi, comunemente chiamata stitichezza. Inoltre, secondo l’OMS, andrebbero assunti circa 25gr di fibre al giorno.

Per quanto riguarda la crusca, questo alimento è disponibile anche sotto forma di farina e viene utilizzata per fare pane o altri alimenti da forno. In un etto di crusca di cono circa 40gr di fibre. Inoltre, la crusca può anche sostituire i classici fiocchi d’avena, magari accompagnandoli con uno yogurt magro.

Un altro alimento molto interessante e ricco di fibre sono le verdure a foglie verde. Queste, infatti, contengono numerosi minerali e antiossidanti, oltre ad essere ricchi di acqua e fibre solubili. Infine, ricchi di fibre sono anche i buonissimi legumi. In particolare, ceci, fagioli, piselli e lenticchie, i quali contengono carboidrati buoni e proteine vegetali.