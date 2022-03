Ambra Angiolini: ecco una rarissima foto con il figlio Leonardo

Avete mai visto il figlio di Ambra Angiolini, Leonardo, avuto dal suo ex compagno Francesco Renga? Scopriamo qualcosa su di lui.

Sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo. Stiamo parlando dell’attrice Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga. La loro separazione è stata come un colpo al cuore per i loro fan. Da questa relazione sono nati due splendidi figli: Jolanda, che ha da poco compiuti 18 anni, e Leonardo, che invece di anni ne ha 15.

Dopo la loro separazione, Ambra ha avuto un’altra storia importante con Max Allegri (allenatore della Juventus), ma anch’essa è finita lo scorso anno. E sembrerebbe a causa di un tradimento da parte del suo, ormai ex, compagno. Anche questa storia è finita in prima pagina, dove anche Striscia La Notizia le ha dedicato un Tapiro, ma in compenso ha avuto molta solidarietà dal mondo dello spettacolo (e non solo) femminile.

Come abbiamo detto, la Angiolini e Renga hanno due figli: Jolanda, che tra i due, è quella più social (si è vista molte volte in video divertenti sia con la madre che con il padre) e Leonardo che, invece, è quello più riservato.

Ambra Angiolini: Ecco una foto con il figlio Leonardo

I figli hanno avuto, e sempre l’avranno, l’appoggio dei genitori, che seppur separati sono rimasti in buoni rapporti. In una vecchia intervista da parte del cantante nello studio di Verissimo, infatti, aveva parlato proprio di questo rapporto con la sua ex compagna ed aveva detto “Anche se io e lei non stiamo più assieme e abbiamo avuto altre relazioni, ci vediamo spesso: non abbiamo perso mai il senso della famiglia, anzi noi quattro siamo ancora una famiglia”.

Di Leonardo abbiamo qualche scatto rubato sui profili social della madre: infatti, qualche tempo fa, è stata la stessa Ambra a mostrare ai suoi fan una loro foto insieme.

Da questo scatto così bello, si può vedere quello che la Angiolini prova per suo figlio, quell’amore incondizionato che solo una mamma può provare.

Anche se, Leonardo sembra quasi non volere questo bacio che gli sta provando a dare, ma, forse, solo per timidezza.

Cosa ne pensate dei figli di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga?