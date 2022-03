Uomini e Donne: Gemma dice di no al cavaliere, e succede di tutto

Uomini e Donne, Gemma dice di no al cavaliere: ecco di chi si tratta, ancora una volta la Galgani protagonista al dating show.

Gemma è ormai da diversi anni un pilastro del programma di Maria De Filippi; nonostante il tempo, la Galgani è pronta a rimettersi in gioco con l’entusiasmo di sempre, anche se nell’ultimo periodo le cose per lei in amore non vanno molto bene.

Una sua vecchia fiamma però potrebbe provare ancora dei sentimenti per lei; ecco di chi si tratta, la Galgani sembra comunque in ogni caso aver chiuso definitivamente la storia con lui.

In una recente intervista a Piùdonna uno degli ex di Gemma, Marco Firpo, ha confessato di frequentare ancora Gemma in amicizia, anche se potrebbe ancora provare qualcosa per lei; ha infatti ammesso di non seguirla al programma per evitare di stare male.

Che tra i due possa tornare un giorno di nuovo l’amore? A parlare della situazione è stata ora anche Gemma, che intervistata dal settimanale Nuovo pare aver chiuso alla possibilità.

“Lui ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia. Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti” spiega Gemma.

La Galgani dunque non prova altro se non affetto per Marco, che vede ormai come un amico; proprio per questo, la dama torinese ha intenzione di continuare a mettersi in gioco a Uomini e Donne, nella speranza che finalmente possa trovare il cavaliere giusto per lei.

Di recente, aveva visto in Massimiliano un possibile candidato, ma la frequentazione è stata interrotta sul nascere e il cavaliere ha deciso di dedicarsi esclusivamente a Nadia, col quale tra l’altro è anche uscito dal programma solo poche puntate fa. Gemma quindi è ancora nel parterre in attesa: ci sarà un nuovo cavaliere pronto per farle di nuovo battere il cuore?