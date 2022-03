L’hai vista in casa? Non la schiacciare te ne potresti pentire!

Se dovessi trovare in casa questo particolare tipo di insetto non lo schiacciare, potrebbe esserti davvero molto utile

Spesso la nostra casa non abitata solamente da noi stessi e dalla nostra famiglia. Ci sono dei particolari tipi di inquilini silenziosi che, se osservati con molta attenzione, potrebbero davvero sorprenderci. No, non si tratta di un film dell’orrore e non stiamo parlando dei fantasmi.

Parliamo, infatti, di piccoli esserini che si annidano nei pertugi della nostra abitazione e aspettano il momento buono per uscire allo scoperto e cercare qualcosa da mangiare. Se, infatti, dovessi trovare in casa questo particolare tipo di insetto non lo schiacciare, potrebbe esseri davvero molto utile.

Hai trovato in casa questo insetto? Non lo schiacciare, potrebbe esserti utile

Probabilmente vi sarà capitato almeno una volta di osservarlo muoversi furtivamente tra le possibili minuscole fessure del pavimento o del muro della vostra abitazione. Stiamo parlando della Scutigera, un particolare tipo di insetto. La raccomandazione è quella di non schiacciarlo, ecco perché.

Si tratta di un insetto molto particolare e, nonostante l’aspetto non sia proprio dei migliori, potrebbe rappresentare un valido alleato per la vostra casa. Si tratta, infatti, di un insetto utilissimo in quanto si nutre di tutti gli altri insetti domestici molto fastidiosi.

La scutigera è un centopiedi molto rapido, lungo da 2,5 a 3,5 centimetri. La sua durata di vita media è i 7 anni e ama stare in posti caldi e umidi: la nostra casa. Proprio per questo, infatti, è più che possibile trovarne uno nel nostro appartamento, ma evitate di schiacciarli.

Questo insetto è un animale molto particolare e, nonostante sembri un classico millepiedi, ha grandi capacità. Oltre alla rapidità che lo contraddistingue, la scutigera possiede circa 34 muscoli, che le permettono di essere molto rapido.

Si nutre di zanzare, ragni, termiti e blatte, il che la rende molto utile per la difesa della nostra casa da altri insetti fastidiosi. Inoltre, potrebbe catturare le cimici, particolarmente fastidiose nel periodo primaverile. Inoltre, sono totalmente innocue per gli esseri umani.

Le scutigere, infatti, possiedono un veleno che l’aiuta a catturare le loro prede. Tuttavia, è un veleno totalmente innocuo per le persone e, nei rari casi in cui si viene punti, potrebbe insorgere una piccola bollicina.