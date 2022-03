Esercizi per le braccia e la pancia da fare in casa per avere un corpo scolpito

Ecco alcuni esercizi per le braccia e la pancia da fare in casa. Entro l’estate potresti avere un fisico scolpito e atletico

La primavera si avvicina, così come le belle giornate e la voglia di essere e sentirsi in forma. Allenare il nostro organismo e tenerlo in forma, infatti, è fondamentale per sentirsi bene con sé stessi e mantenere il corpo in salute. La buona notizia è che il successo dipenderà solo da te.

Se intendi, infatti, rimboccarti le maniche e cercare di tornare in linea, questo articolo potrebbe interessarti molto. Ti vogliamo mostrare quindi alcuni esercizi per le braccia e la pancia da fare in casa. Allenati con questi semplici consigli e potresti avere un fisco scolpito e atletico entro l’estate.

Ecco alcuni esercizi per le braccia e la pancia da fare in casa

La prova costume si avvicina e sentirsi in forma inizia a diventare una priorità. L’importanza di sentirsi bene con sé stessi, infatti, aumenta in maniera direttamente proporzionale all’aumentare della temperatura. Tuttavia, non sempre si ha la voglia (o i mezzi) per mettersi davvero in forma e rispettare l’impegno.

Dunque, se vuoi ti mostriamo alcuni esercizi per le braccia e la pancia da fare in casa. Si tratta di semplici allenamenti che puoi fare comodamente a casa tua, senza avere necessariamente un’iscrizione in palestra o particolari attrezzi dedicati.

Ecco, dunque, alcuni utili esercizi che potrebbero sicuramente esserti utili:

Plank

Esercizio molto utile per tenere allenati addome e glutei, oltre ai muscoli delle braccia. Questo esercizio è caratterizzato dalla variegata esistenza di sue varianti e dall’incredibile efficacia, se svolto in maniera corretta.

Il primo passo è quello di partire inginocchiati, posizionati i gomiti tra le gambe. Tendetele e portate tutto il peso sulla punta dei piedi. Alzate il bacino, tenendo però la schiena dritta e parallela al pavimento. Successivamente, sollevate il braccio, tenendolo all’altezza della spalla. Ripete il gesto con l’altro braccio, tornando alla posizione di partenza;

Rotazione delle braccia

Un altro esercizio utile è quello della rotazione delle braccia. Si tratta di un esercizio che serve soprattutto ad allenare i bicipiti, spalle e tricipiti. Tenendo la schiena ben dritta e i piedi alla larghezza delle spalle, allargate le braccia, tenendole parallele al pavimento.

Mettete i palmi delle mani in avanti e fate dei piccoli cerchi con le mani. Eseguite circa 4 serie da 10 e fate una pausa di 30 secondi tra una serie e l’altra;

Posizione del cobra

Si tratta di un esercizio utile ad allenare la schiena, le braccia e le spalle. Mettetevi in posizione prona e stendete le gambe con la punta dei piedi che tocca il pavimento. Mantenete la posizione per un paio di secondi e tornate con il busto a terra. Fate circa 3 ripetizioni da 10 per avere delle spalle e braccia più toniche.