Conchiglioni ripieni: veloci ma una bontà per il palato di grandi e piccini

Vediamo insieme come possiamo preparare questo primo piatto, ed unico in modo velocissimo ma dall’effetto assicurato!

Anche oggi vi vogliamo proporre un primo piatto che lascerà tutti senza parole per l’incredibile risultato.

Stiamo parlando degli ottimi conchiglioni ripieni che sono super rapidi da fare ed anche super economici.

Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme come si preparano e quali varianti possiamo fare.

Conchiglioni ripieni: una bontà!

Ovviamente noi vi mostriamo la versione più classica con ricotta e spinaci ma poi vi diamo qualche suggerimento particolare.

Iniziamo come prima cosa dalla lista della spesa:

250 grammi di conchiglioni rigati

1 kg di spinaci

750 grammi di ricotta

100 grammi di parmiggiano

farina, latte, sale e pepe q.b

3 uova

burro

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria, mettendo a cuocere, solamente per la metà del tempo che viene indicato sulla confezione, i nostri conchiglioni in acqua salata.

Una volta che abbiamo fatto questo primo passaggio, ovviamente li scoliamo e li lasciamo raffreddare per bene.

Cuociamo nel mentre i nostri spinaci se sono freschi, oppure possiamo bollire se abbiamo quelli congelati.

Una volta fatto ciò mescoliamo insieme la nostra ricotta, le due uova mettiamo il parmigiano ed ovviamente, sale e pepe.

Amalgamiamo per bene il tutto ed in caso ci sembrasse sciapo possiamo sempre aggiungere qualche cucchiaio in più di parmigiano che non fa mai male!

Prendiamo un cucchiaio e mettiamo il nostro composto piano piano dentro ogni singolo conchiglione nella nostra pirofila fino a riempirla.

Con la farina ed il latte creiamo una besciamella abbastanza liquida e la versiamo sui nostri conchiglioni.

Adesso inforniamo a forno caldo per circa 20 minuti a 230 gradi e poi serviamo in tavola belli caldi.

Possiamo anche non mettere la besciamella e preparare un leggero sugo al pomodoro con qualche pezzettino di speck o di pancetta, anche in questo caso saranno una goduria per il palato.

Altrimenti se non piacciono gli spinaci possiamo riempirli come i cannelloni ovvero con carne trita mista, insomma date sfogo alla vostra fantasia questa pasta al forno si presta veramente bene.

Accendete sempre qualche minuti il grill in modo tale che si formi sopra una crosticina che farà impazzire tutti.

Se stranamente qualcosa avanza si conservano per un giorno in frigorifero ben chiusi e riscaldateli in caso prima, ma normalmente non succede mai!