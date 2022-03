Quesito: solo i più attenti riescono a rispondere correttamente

Test logico: osserva attentamente l’immagine, sei in grado di rispondere al quesito? Non tutti ci riescono, provaci anche tu e dimostra le tue capacità intuitive.

Nell’ultimo periodo moltissime persone si divertono a risolvere i vari quesiti presenti sul web. Oltre ad essere un ottimo modo per tenersi impegnati è anche un metodo utilissimo per allenare la mente.

Quello che vi proponiamo oggi è un test logico, quello che dovrete fare è osservare l’immagine qui sopra e risponde ad una semplice domanda: quanti buchi hanno questi jeans?

Nonostante possa sembrare una banalità non è affatto cosi, non fatevi ingannare dall’immagine e pensate bene prima di rispondere. Molte persone cadono nel tranello, tu sei sicuro di riuscire trovare la risposta corretta?

Provaci e metti alla prova le tue capacità di osservazione e se proprio non ci riesci qui sotto ti mostriamo la soluzione.

Indovinello: quanti buchi hanno questi jeans?

Se sei arrivato a questo punto sicuramente avrai già dato la tua risposta, ora non ti resta che scoprire se la tua soluzione è quella corretta.

Ti avvertiamo in anticipo, il 90% degli utenti che prova a risolvere questo test sbaglia. Ora prima di rivelarti la risposta corretta ti lasciamo ancora qualche minuto per pensare.

Sei sicuro di aver contato tutti buchi? I fori che tutti sicuramente abbiamo notato sono sicuramente quelli posti all’altezza del ginocchio, uno nella gamba destra e uno in quella sinistra.

Tuttavia non sono gli unici, se infatti osservate bene l’immagine potrete capire che si nascono anche degli altri fori.

Infatti il tessuto bucato non è soltanto quello della parte anteriore dei pantaloni ma bisogna considerare anche quello della parte anteriore dei jeans.

Per questo motivo siamo già a 4 buchi, ma non è finita qui, se ci pensate i jeans sono fatti per far entrare e uscire le gambe, di conseguenza sono presenti altri fori.

Poi dovete contare anche i buchi per le tasche, ovvero altri due fori.

In totale quindi quanti buchi ci sono nei jeans?

Ecco la soluzione:

Ebbene si in totale i fori sono 9, se ci hai indovinato ti facciamo dei grandissimi complimenti, in caso contrario non ti abbattere, devi solo allenarti.

Cosa ne pensi? Condividi l’indovinello con i tuoi amici e metti alla prova le loro capacità di osservazione.