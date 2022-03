Frittata: eccola in una versione buonissima e super veloce

Vediamo insieme una ricetta velocissima e super buona che vi permetterà di presentare un pasto completo in poco tempo.

Come sappiamo perfettamente preparare i pasti ogni giorno può essere anche un’operazione noiosa perchè si finiscono le opzioni e spesso non si sà cosa mangiare.

Ma ecco che ci siamo noi a darvi una mano, oggi vi vogliamo proporre una buonissima ricetta che vi lascerà senza parole e che nel giro di pochissimo vi permetterà di aver preparato un pranzo o una cena ottima.

Gli ingredienti come sempre sono pochissimi, ma possiamo personalizzarla come più ci piace.

Frittata in una versione incredibilmente buona

Iniziamo con il dire che non è la solita frittata perchè questa volta utilizziamo degli spaghetti e siamo certi che tutti rimarranno senza parole.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme come possiamo preparare questo pranzo per 4 persone:

280g di spaghetti

1 uovo

200g di mozzarella

100g di polpa di pomodoro

origano qb

sale qb

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria che è molto semplice, come prima cosa dobbiamo cuocere i nostri spaghetti, ma se abbiamo quelli avanzati del giorno prima è ancora meglio.

In questo caso può essere del semplice sugo, oppure con della carne e delle verdure e magari un po’ di prosciutto.

In un’altro contenitore sbattiamo le nostre uova e quando saranno tiepide uniamo il tutto, se ovviamente sono del giorno prima non dobbiamo attendere!

Adesso prediamo una padella e mettiamoci un pochino d’olio dappertutto, spargendolo in caso con un tovagliolo di carta.

Passato qualche momento, mettiamo dentro i nostri spaghetti e facciamo andare il tutto per alcuni minuti per lato.

Quando la girate, mettete sopra un po’ di pomodoro e se volete potete aggiungere un po’ di mozzarella ed un giro d’olio.

Adesso abbassiamo la nostra fiamma e mettiamo il coperchio per fare in modo che la nostra mozzarella si sciolga per bene.

Mettiamo sopra un po’ di origano prima di portare a tavola, e la nostra super cena, utilizzando anche gli avanzi del giorno prima.

Possiamo ovviamente modificare come preferiamo anche in base alla pasta che ci è avanzata dal giorno prima il condimento che mettiamo sopra.

Questo piatto piace sia ai grandi che ai piccoli e ci permette di portare a tavola la cena, o il pranzo in modo veloce!