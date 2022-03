Verissimo anticipazioni, puntata speciale e super scoppiettante: ecco cosa ha in serbo per noi il programma di Silvia Toffanin.

Anche per questo week end il programma di Silvia Toffanin ha in serbo per noi due appuntamenti davvero imperdibili, con tanto di una puntata speciale che tratterà della tragica guerra che si sta svolgendo in Ucraina.

In attesa di capire quindi se il programma continuerà almeno fino a metà aprile, come vorrebbero gli esperti del settore, questo primo week end di marzo sarà ancora all’insegna di Verissimo; ecco le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni, puntata speciale e super scoppiettante: gli ospiti e le tematiche

Nomi davvero incredibile anche per questi due nuovi appuntamenti con Verissimo, che come al solito non mancheranno di portare tantissime emozioni a tutti i telespettatori.

La puntata di sabato 5 marzo sarà davvero particolare e diversa dalle altre: in studio sarà presente infatti l’attrice ucraina Anna Safroncik, che parlerà del conflitto che si sta svolgendo in Ucraina tra la sua nazione d’origine e quella russa, lanciando un messaggio di pace.

In studio sarà presente poi anche lo scrittore Massimo Gramellini, nonché Andrea Delogu e la coppia Giulia Bevilacqua e Darman Mangia Woods, che presenterà la nuova fiction di Canale 5 Più forti del destino.

Una puntata da non perdere, così come da non perdere è quella del giorno successivo, domenica 6 marzo; le emozioni non finiranno perché a raccontarsi davanti alla conduttrice ci saranno personaggi noti e amatissimi dal pubblico.

Tra questi, troviamo ad esempio Nathaly Caldonazzo (di ritorno dall’esperienza al Grande Fratello Vip), Enrico Brignano (in teatro con un nuovo spettacolo), Gerry Scotti, Barbara D’Urso (pronta a partire con la nuova edizione de La Pupa e il Secchio e viceversa) e l’attrice Laura Chiatti, anche lei protagonista della fiction Più forti del destino.

La scelta da parte di Mediaset di puntare per tutto il week end su Verissimo si sta rivelando azzeccata e il programma sta avendo tantissimi ascolti; che la formula quindi possa essere proposta fino a metà aprile?