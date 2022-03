Vediamo insieme che cosa ci attende per la puntata che avremmo modo di vedere oggi delle avventure che ruotano attorno al grande magazzino.

Anche oggi, 4 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove tutto sembra stia per cambiare per via della scalata al potere di Dante Romagnoli, ottenuta con l’inganno.

Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme a cosa assisteremo oggi al solito orario.

Dante vince su tutto e tutti

Iniziamo con il dire che Vittorio non ha nessuna intenzione di lasciare il Paradiso e che Dante ci metta le mani su.

La sua grande forza di volontà sta aiutando anche Umberto a battersi contro di lui, tanto che il Guarnieri riesce a trovare un modo per cercare di mettere a tacere le continue minacce di Dante.

Sembra che il Commendatore possa fare anche un gesto incredibile ma forse è veramente tutto inutile contro il Romagnoli.

L’uomo arrivato dall’America, e cugino di Fiorenza, ha fatto tutti i suoi calcoli e dopo aver preso le quote che voleva del grande magazzino, restituisce la lettera di Flora ad Umberto.

In questo modo si toglie completamente da mezzo ai problemi dei suoi rivali e decide di entrare in modo ridondante come nuovo socio del magazzino, mettendo in questo modo Vittorio con le spalle al muro.

L’uomo sembra che si debba fare una ragione per lavorare vicino a chi lo ha allontanato dalla sua adorata Marta, ma sia certi che tra i due ci saranno mille scintille.

Per quanto riguarda Maria, invece, dopo che ha scoperto che il suo futuro sposto Rocco si è innamorato di un’altra donna ha visto tutti i suoi sogni svanire nel nulla.

Ma Stefania, vedendola in forte difficoltà cerca di spronare l’amica ad affrontare Rocco, e sembra che accetterà questo saggio consiglio.

Decide quindi di fare le valige in fretta e furia e di partire per Roma, dove si trova Rocco per parlare direttamente con lui e capire che cosa sta succedendo e che fine farà la loro relazione.

Per quanto riguarda Anna, ha finalmente trovato il coraggio per confessare a Salvo che Irene non è assolutamente felice di venire a vivere a Milano.

Ma allo stesso tempo ha paura che questa richiesta posso rovinare il suo rapporto bellissimo con il fidanzato.

Salvatore, ovviamente, ha un cuore grande e sarà veramente dolcissimo con la piccola e decide di venire in contro alle sue richieste.

Sicuramente avrà il tempo per capire meglio tutto, ovviamente il gesto fatto lascia Anna completamente senza parole ed assolutamente tranquilla.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1 per capire come si svilupperanno le varie vicende.